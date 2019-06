Auto explodiert auf A8 bei Dasing

Auf der A8 ist am Mittag auf Höhe Dasing ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer war Richtung Stuttgart unterwegs, als es im Innenraum seines Wagens anfing zu brennen. Er fuhr auf den Standstreifen und brachte sich in Sicherheit.

Autobahn zeitweise komplett gesperrt

Wenig später explodierte das Auto. Fahrzeugteile flogen über drei Fahrstreifen in Richtung Mittelleitplanke. Die A8 musste an der Unfallstelle zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht, und der Verkehr in Richtung München fließt wieder. Richtung Stuttgart ist die Autobahn noch gesperrt, weil das Wrack abtransportiert und die Fahrbahn gereinigt werden muss. Die Ermittlungen zur Bandursache laufen.