Auto erfasst Motorradfahrer - 64 Jähriger schwer verletzt

Mit schwersten Verletzungen musste am Mittwochabend im oberfränkischen Landkreis Bamberg ein 64-jähriger Motorradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Auto einer Fahranfängerin erfasste den Mann. Wie die Polizei berichtet, übersah die 18-jährige Seatfahrerin bei der Fahrt durch den Memmelsdorfer Ortsteil Lichteneiche beim Abbiegen den herannahenden Motorradfahrer.

Totalschaden am Motorrad

Obwohl beide Vollbremsungen einleiteten kam es zum Zusammenstoß. Der 64-jährige Motorradfahrer stürzte dabei auf die Fahrbahn und erlitt schwerste Verletzungen. An seiner Maschine entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.