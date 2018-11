vor 29 Minuten

Auto erfasst Fußgänger – 68-Jähriger gestorben

Vermutlich beim rückwärts Ausparken hat ein Autofahrer am späten Freitagnachmittag in Würzburg einen Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt. Auch ein Sachverständiger war am Unfallort.