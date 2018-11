Auto durchbricht Schranke und Metalltor am Münchner Flughafen

Ein psychisch kranker 28-Jähriger hat am Morgen einen Großeinsatz am Münchner Flughafen ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann in Deggendorf ein Auto unterschlagen und war damit zum Flughafen gefahren.

Polizei stoppt Wagen auf dem Vorfeld

Gegen 6.30 Uhr durchbrach er im Fracht- und Wartungsbereich zunächst eine Schranke und dann ein Metalltor. Beamte der Bundespolizei konnten den Mann auf dem Vorfeld vor den Wartungshallen festnehmen.

Er befand sich der Polizei zufolge offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Als er befragt wurde, sei er verwirrt gewesen und habe gesagt, dass er auf einer Mission zu Jesus sei. Warum der 28-Jährige den Flughafen auswählte, konnte noch nicht geklärt werden.

28-Jähriger stammt aus der Dominikanischen Republik

Der Mann spricht kein Deutsch, sondern Italienisch und Spanisch. Er wird derzeit mithilfe eines Dolmetschers befragt. Zudem wird geprüft, ob der 28-Jährige, der nach ersten Erkenntnissen aus der Dominikanischen Republik stammt und in Deggendorf wohnt, in einer psychischen Anstalt unterbracht wird.

Für den Abfertigungsbetrieb hatte der Vorfall laut Polizei keine Folgen. Der Wartungs- und Frachtbereich liegt auf einer anderen Seite des Flughafens als der Passagierbereich.