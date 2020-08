25.08.2020, 07:15 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Auto mit zwei kleinen Kindern in Flammen nach Unfall auf A9

Nach einem schweren Unfall auf der A9 bei Pegnitz ist ein Auto in Flammen aufgegangen. An Bord waren zwei kleine Kinder und ihr Vater. Der Pkw war mit einem Notrad viel zu schnell auf der Autobahn unterwegs, so die Polizei.