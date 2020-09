Auto brennt in Tiefgarage der Kulmbacher Stadthalle aus

In der Tiefgarage der Kulmbacher Stadthalle ist am Montagvormittag ein Auto komplett ausgebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, geriet das Fahrzeug kurz vor 10.00 Uhr in Brand. Ursache war wohl ein technischer Defekt.

Brand in Tiefgarage: Personen werden von Rettungsdienst betreut

Ob Menschen verletzt wurden oder es zu Schäden an umliegenden Autos und an der Tiefgarage selbst kam, war zunächst unklar. Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Tiefgarage aufhielten, seien von den Rettungskräften vorsorglich auf eine Rauchgasvergiftung hin untersucht worden.

Auto brennt: Straßen um Dr.-Stammberger-Halle gesperrt

Die Straßen rund um die Dr.-Stammberger-Halle wurden gesperrt. Der Verkehr werde noch bis nach Mittag weiträumig um die Stadthalle herumgeleitet.