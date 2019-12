Autobrand im Landshuter-Allee-Tunnel in München

Gegen 8:00 Uhr war im Tunnel an der Landshuter Allee in Richtung Norden aus noch ungeklärter Ursache ein Auto in Brand geraten. Der Tunnel wurde gesperrt, was mitten im Berufsverkehr zu massiven Staus führte. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Türen und Fenster vorrübergehend geschlossen zu halten.