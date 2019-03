Auto-Betrüger in Nürnberg vor Gericht

Der Staatsanwaltschaft zufolge suchte er sich passende Autos auf einer Internetplattform und stellte den Kontakt zu den Verkäufern her. Wenn sich diese auf eine spätere Zahlung einließen, kamen die beiden mutmaßlichen Komplizen des Angeklagten ins Spiel. Einer von ihnen gab sich demnach als seriöser Geschäftsmann aus, der Dritte als Auto-Experte. Zusammen sollen sie den verkaufswilligen Autobesitzern weisgemacht haben, den Kaufpreis am Tag nach der Übernahme des Autos samt der Papiere per Blitzüberweisung bezahlen zu wollen.

Zwei Männer bereits verurteilt

Tatsächlich hätte das Trio jedoch nie vorgehabt, die Autos zu kaufen, so der Vorwurf. Die betrügerisch erlangten Autos sollen sie an nichts ahnende Abnehmer weiterverkauft und den Kaufpreis jeweils untereinander aufgeteilt haben. Die beiden anderen Männer sind bereits verurteilt worden. Für den Prozess gegen den 29-Jährigen sind drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 19. März verkündet werden.