Auto bei Unfall im Kreis Bamberg aufgerissen: Fahrer hatte Glück

Auf der Kreisstraße 34 zwischen Appendorf und Oberhaid im Landkreis Bamberg ist am Freitagabend ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört, der Fahrer verletzte sich nach Polizeiangaben nur leicht.

Auto gegen Baum geprallt: 18-Jähriger bei Unfall verletzt

Demnach sei Unachtsamkeit des 18-Jährigen am Steuer für den Unfall ursächlich gewesen. Mit seinem Auto prallte der Fahrer gegen einen Baum, konnte das Fahrzeug jedoch eigenständig verlassen. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es sah aus als "wäre das Fahrzeug von innen explodiert", so der zuständige Zugführer der Feuerwehr vor Ort.

Feuerwehr muss Bäume fällen

Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro, auch der Baum wurde beschädigt. Im Zuge der Bergung musste die Kreisstraße an der Unfallstelle für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Nach dem Unfall mussten Feuerwehrleute am Unfallort Bäume fällen, da diese die Straße beeinträchtigt hätten.