Auto auf dem Kopf: "Nürnberg autofrei" fordert Verkehrswende

Den Verkehr auf den Kopf stellen – das möchte die Initiative "Nürnberg autofrei". Konkret bedeutet das: weniger Autos in der Innenstadt. Die Aktion mit einem auseinandergebauten Auto soll Werbung machen für ein geplantes Bürgerbegehren. Die juristischen Formalitäten sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber im besten Fall sollen die Nürnberger ab dem 16. September abstimmen können.

"Nürnberg autofrei": Weniger Parkplätze, höhere Stellplatzpreise

"Wir haben vor, die Parkplätze in der Stadt zu reduzieren, die Preise fürs Parken zu erhöhen und die Alternativen zu stärken", sagte Florian Hienle von der Initiative dem BR. "Nürnberg autofrei" fordert innerhalb des Nürnberger "B4-Rings" einen auf das Minimum reduzierten Autoverkehr. Geht es nach der Initiative, soll in dem Bereich künftig 80 Prozent weniger motorisierter Individualverkehr unterwegs sein.

Dafür müsse aber die Stadt umgestaltet werden, dass es künftig einfacher ist, mit anderen Mitteln mobil zu sein. Neben Carsharing-Systemen soll auch der ÖPNV eine bessere Alternative zum eigenen Auto sein. In Nürnberg gebe es derzeit aber noch viele Barrieren, die die Menschen dazu zwingen würden, mit dem Auto zu fahren. "Nürnberg autofrei" sei deshalb beispielsweise in Kontakt mit dem Behindertenrat, um herauszufinden, wo es in diesem Bereich Probleme im öffentlichen Nahverkehr gibt.

Auto-Aktion soll auf Verkehrswende aufmerksam machen

"Wir reden immer von Verkehrswende und haben nach einer Aktion gesucht, die das Thema gut darstellt", so Hienle. Das sogenannte Parklet, also ein Stadtmöbelstück, soll die in Bayern stotternde Verkehrswende bildlich darstellen. Mit dem auf dem Kopf gestellten Fahrzeug werde bewusst Platz weggenommen, der eigentlich für die Autos reserviert ist.

"Hier stehen leere Privaträume herum und wir nutzen das einfach um, in einen öffentlichen Raum." Florian Hienle, "Nürnberg autofrei"

Der auseinandergebaute Pkw in der Peter-Henlein-Straße soll als Treffpunkt dienen und in den nächsten Tagen noch bemalt und bepflanzt werden. Bis Ende September soll das Auto dort stehen.