Auto auf A92 von Schrotkugeln aus Jagdgewehr getroffen

Schon wieder ist ein Auto in Ostbayern von Kugeln aus einem Jagdgewehr getroffen worden. Das teilte die Polizei heute mit. Der Vorfall ereignete sich bereits am 17. November.

Schütze noch unklar

Eine 51-jährige Frau war mit ihrem Auto auf der A 92 unterwegs, als sie an der Anschlussstelle Landau an der Isar eine Gruppe Jäger in einem Feld bemerkte. Kurz darauf hörte sie mehrere Einschläge an ihrem Auto. Wie sie später feststellte, hatten Schrotkugeln die Frontscheibe und Beifahrerseite beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei ist klar, dass zu der Zeit eine Treibjagd auf Höhe der Anschlussstelle stattfand. Wer den Schuss abgab, ist aber noch unbekannt. Laut Polizei waren etwa 25 Personen an der Jagd beteiligt. Nun wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Tödliche Schüsse bei Nittenau

Erst im August war ein Beifahrer bei Nittenau im Kreis Schwandorf (Oberpfalz) durch einen Schuss aus einem Jagdgewehr ums Leben gekommen. Ein Jäger, der sich an einer Drückjagd beteiligt hatte, wurde als Tatverdächtiger ermittelt. Die Beamten gehen von einem Unfall aus. Sie ermitteln wegen fahrlässiger Tötung. Außerdem werden Verstöße gegen das Jagdrecht geprüft.