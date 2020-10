vor 16 Minuten

Auto angezündet: Mutmaßlicher Täter nach zehn Monaten gefasst

In einer Dezembernacht im vergangenen Jahr brannten in der Chamer Straße in Straubing zwei Autos. Schon damals ging die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Mehr als zehn Monate nach dem Vorfall wurde nun ein 19-jähriger Straubinger festgenommen.