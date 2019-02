Auto angeblich von Schrot getroffen: Ermittlungen eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat die Ermittlungen gegen 26 Teilnehmer einer Treibjagd bei Pilsting (Lkr. Dingolfing-Landau) eingestellt. Ende November vergangenen Jahres hatte eine 51-jährige Autofahrerin Anzeige bei der Polizei erstattet.

Beschädigungen am Auto entdeckt

Ihrer Aussage nach war ihr Auto auf der A92, auf Höhe der Anschlussstelle Landau an der Isar, von Schrot getroffen worden. Am Fahrzeug selbst fanden die Beamten Beschädigungen an der Frontscheibe und der Beifahrerseite, die von Schrotkugeln hätten stammen können. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat daraufhin gegen die Teilnehmer einer Treibjagd ermittelt, die zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe der Autobahn stattfand.

Gutachten entlastet Jagdteilnehmer

Trotz umfangreicher Ermittlungen hat sich aber kein konkreter Tatverdacht gegen einen der Teilnehmer ergeben, heißt es. Ein Gutachten des Landeskriminalamtes hat zudem herausgefunden, dass die Beschädigungen am Fahrzeug nicht von Schrot stammen, weswegen die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingestellt wurden.