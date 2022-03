Auto als Waffe: Angeklagter wegen versuchten Mordes verurteilt

Eine Haftstrafe von zehn Jahren wegen versuchten Mordes und Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro für seine Ex-Frau – so lautet das Urteil des Augsburger Landgerichts in einem Aufsehen erregenden und schwierigen Prozess. Denn das Gericht verurteilte einen 49-jährigen Mann allein aufgrund von Indizien.

Indizien reichten laut Gericht für ein Urteil

Der Mann war mit einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern gegen einen Baum an der B17 gefahren. Seine Frau schlief währenddessen auf dem Beifahrersitz. Die Staatsanwaltschaft hatte dies als versuchten Mord gewertet und das Gericht sah die Belege dafür als so stichhaltig an, dass der Mann verurteilt wurde. Dafür sprach laut Gericht etwa, dass der Mann laut Gutachtern nur drei Sekunden vor dem Aufprall nochmal das Gaspedal durchgetreten hatte. Außerdem habe es keinen technischen oder gesundheitlichen Grund für die kerzengerade Fahrt gegen den Baum gegeben.

Motiv für die Tat überzeugte den Richter

Außerdem war das Gericht von dem Motiv, das die Staatsanwaltschaft präsentierte, überzeugt. Denn kurz vor dem Vorfall hatte seine Ehefrau dem 49-Jährigen mitgeteilt, dass sie die Beziehung beenden wollte. Sie wollte ihn für den Vorgesetzten des Paares bei Amazon, wo die beiden vorher gearbeitet hatten, verlassen. Offenbar war das neue Paar bereits auf der Suche nach einer Wohnung.

Angeklagter handelte impulsiv

Der Verurteilte habe nicht in "suizidaler Absicht" gehandelt und die Tat auch nicht von langer Hand geplant, so der Richter. "Sie haben impulsiv die Entscheidung getroffen, ihre Frau zu töten und dabei in Kauf genommen, dabei auch selber ums Leben zu kommen." Zur Frage, ob es sich bei der Tat um versuchten Totschlag oder versuchten Mord handelte, erklärte der Vorsitzende Richter, dass die schlafende Frau auf dem Beifahrersitz arglos und wehrlos gewesen sei: "Sie wussten, dass ihre Frau wie jeden Tag dösend neben ihnen im Auto saß." Dieses Wissen habe der Mann für die Tat genutzt.

Richter: "Sie haben das Leben ihrer Frau ruiniert"

Der 49-Jährige habe nicht glaubhaft widerlegen können, dass er seine Frau nicht töten wollte. Dafür hätten die Ausführungen "blitzblank sauber" sein müssen, so der Richter. Der Angeklagte habe aber bezüglich früherer Gewalthandlungen gegen seine Frau, bezüglich seines Alkoholkonsums und bei seinen Drohungen gegen den neuen Lebensgefährten seiner Frau nicht die Wahrheit gesagt. "Sie haben das Leben ihrer Frau ruiniert. Sie darf nun auf ein Leben zwischen dem Zustand Krüppel und etwas weniger Krüppel hoffen", so der Richter zu dem Verurteilten.

Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft gefordert

"Der Angeklagte hat nicht ertragen können, wenn sich seine Frau für einen anderen schick gemacht hat und war vor der Tat völlig down", hatte die Staatsanwaltschaft argumentiert. Der Angeklagte habe die Trennung nicht akzeptiert. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.

Verteidigung plädierte für einen Freispruch

Die Verteidiger des 49-Jährigen hatten dagegen für einen Freispruch plädiert. Die drei Anwälte hatten betont, dass der Angeklagte zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt habe, seine Frau oder sich selbst zu töten. "Er war sehr ehrlich, wenn es um die Trennung ging: Er war ruhig und besonnen", so einer der Verteidiger. Der Angeklagte sei vor dem Vorfall traurig gewesen, aber nicht impulsiv oder aggressiv. Die Verteidigung kann gegen das Urteil binnen einer Woche noch in Revision gehen.