Autarkes Heizen: Immer mehr wollen weg von Öl und Gas

Elf Tage nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die Energiepreise am Montag neue Rekordmarken erreicht: An vielen Tankstellen lag der Preis für einen Liter Diesel oder Super E10 über der Marke von 2,00 Euro. Mit 1,81 Euro erreicht der Heizölpreis ein neues Allzeithoch. Und auch der Preis für eine Megawattstunde Gas schnellte am Montag um 60 Prozent nach oben. Viele Hausbesitzer mit alten Heizungen reagieren nun und wollen weg von Öl und Gas.

Viele Anfragen bei Energieberatern und Fachfirmen

Bei Energieberater Florian Wohlfeil in Lindach im Landkreis Schweinfurt steht das Telefon seit Tagen nicht mehr still. "Wir haben eine extreme Energiepreissteigerung. Die Leute wissen nicht mehr, was sie machen sollen und versuchen jetzt, auf das Thema Strom und Wärmepumpe zu gehen", stellt Wohlfeil fest. Doch schon 2021 mussten viele Kunden wegen Lieferengpässen vertröstet werden. Wer jetzt eine Heizungs-Modernisierung plane, müsse von einem Jahr bis zur Umsetzung ausgehen, so Wohlfiel.

Fachkräftemangel und lange Lieferzeiten

Auch Christian Pfeuffer, der eine Haustechnikfirma in Dipbach im Landkreis Würzburg hat, bekommt seit Tagen verstärkt Anrufe von Kunden. "Da ist auch Panik im Spiel", sagt Pfeuffer. Viele riefen jetzt an und wollen sofort ihre Öl- oder Gasheizung ausgetauscht haben. Doch da gebe es zwei Probleme, erklärt der Fachmann: Der Fachkräftemangel und die Lieferzeiten. Bei Luft-Wärmepumpen gebe es inzwischen Lieferzeiten von 35 bis 40 Wochen. Auch bei Pellets-Heizanlagen sehe es kaum besser aus. "So ist die Situation, das heißt, ich muss den Kunden jetzt sagen: Wir machen das gerne, aber eben erst nächstes Jahr", so Pfeuffer wörtlich.

Heizölkunden bestellen sehr zurückhaltend

Philipp Haupt ist Heizöl-Händler in Volkach im Landkreis Kitzingen. Der Heizölpreis lag am Montag bei 1,81 Euro pro Liter. Die Kunden kauften derzeit nur so viel, dass es über den Frühling und Sommer hinweg reiche, stellt Haupt fest. Viele seiner Kunden haben aber alte, sehr große Tanks im Keller, die noch oft noch halb voll sind. "Das reicht denen oft für ein, zwei oder sogar drei Jahre – die haben letztes Jahr noch billig eingekauft und sind jetzt erst mal auf der sicheren Seite", meint der Heizölhändler. Und anders, als beim Gas, komme Öl aus über 30 Ländern.