Auszeit in Eichstätt: Woelki weilt im Priesterseminar

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki verbringt seine Auszeit aktuell in Eichstätt. Im dortigen Priesterseminar halte er sich zurzeit zu Exerzitien auf, bestätigten Kirchenkreise am Montag auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Demzufolge ist Woelki nicht auf Einladung des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke nach Oberbayern gekommen. Keine Angabe gab es zur Dauer des Besuchs.

Woelki und Eichstätter Bischof Hanke Gegner des Synodalen Weges

Zuerst hatten der "Kölner Stadtanzeiger" und der "Donaukurier" über Woelkis Eichstätt-Aufenthalt berichtet. Beide Zeitungen bewerten den Besuch aus Köln als "kirchenpolitisch interessant". Es sei kein Geheimnis, "dass sich die beiden konservativen Kirchenmänner gut verstehen", schreibt der "Donaukurier" aus Ingolstadt. Der "Kölner Stadtanzeiger" hebt hervor, dass der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mit seinen Mitbrüdern aus Regensburg und Passau zu einer "bayerischen Phalanx erklärter Gegner der Reformbestrebungen auf dem Synodalen Weg" gehörten. Auch Woelki stehe dem Synodalen Weg ablehnend gegenüber.

Auszeit Woelkis bis Aschermittwoch

Woelki hatte sich am 10. Oktober in seine vom Papst gewährte Auszeit verabschiedet. "Zunächst werde ich 30-tägige Exerzitien machen, auch ein Grund, warum ich den Heiligen Vater um diese Auszeit gebeten hatte", sagte der Erzbischof damals auf dem bistumseigenen Online-Portal domradio.de. Anschließend wollte er sich in Nachbarländern, vielleicht in den Niederlanden, über deren Wege der Seelsorge informieren sowie für soziale Projekte einsetzen. Die Auszeit des Erzbischofs soll bis Aschermittwoch dauern. Die Pressestelle des Erzbistums Köln macht laut Donaukurier keine Aussagen zur Auszeit des Kardinals - eben weil dieser eine Auszeit nehme.

Im Erzbistum Köln hatte vor allem die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen zu einer Vertrauenskrise geführt. Papst Franziskus erklärte nach einer Untersuchung, Woelki habe "große Fehler" in der Kommunikation gemacht, aber keine Verbrechen vertuschen wollen. Der Kardinal betonte, er wolle nach der Auszeit wieder seinen Dienst aufnehmen. Bis dahin steht Weihbischof Rolf Steinhäuser an der Spitze des Erzbistums.