Auszeichnung: Zwei junge Waldmünchner stellen flüchtigen Dieb

Johannes Haßfurter und Marius Nachtmann sind am Donnerstag von Polizeihauptkommissar Christian Pongratz, dem Leiter der Polizeistation Waldmünchen, für die Festnahme eines flüchtigen Ladendiebes ausgezeichnet worden.

Buben stellen Dieb nach kurzer Flucht

Die zwei jungen Männer haben im Dezember vergangenen Jahres in einem Supermarkt eingekauft, in dem zum gleichen Zeitpunkt ein 20-Jähriger Kosmetikartikel, Getränke und Tabak im Wert von über 200 Euro in seinen Rucksack stopfte und aus dem Markt flüchtete. Eine Mitarbeiterin bemerkte dies und versuchte den Dieb durch Rufen anzuhalten.

Die beiden Jungs bekamen die Situation mit und liefen dem Dieb über dem Parkplatz hinterher. Sie konnten den 20-jährigen Ladendieb stellen und brachten ihn zurück zum Supermarkt. Einer verständigten Polizeistreife konnten Johannes und Marius das Diebesgut übergeben.

"Vorbilder für die Gesellschaft"

Polizeihauptkommissar Pongratz lobte die beiden Jungs für ihren Mut und die gezeigte Zivilcourage. "Auf euer Verhalten könnt ihr wirklich stolz sein - ihr seid Vorbilder für die Gesellschaft", sagte Pongratz.

Für die Hilfe bekamen die beiden Buben eine Belohnung und ein Dankschreiben des Polizeipräsidenten der Oberpfalz Norbert Zink. Trotz der Freude gab Pongratz zu bedenken, dass man beim Einschreiten gegen Straftäter auch immer die eigene Sicherheit im Blick haben muss.