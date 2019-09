Auszeichnung für unterfränkischen Camembert und Schnittkäse

Auch wenn es anderen vielleicht stinkt: Mit die besten Käse kommen offenbar aus Unterfranken. Der Weichkäse aus Hohenroth ist bayernweit der beste Camembert. Er hat sich gegen Camemberts von Molkereien aus ganz Bayern durchgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Ministerium. Den Käse stellen die Mitarbeiter der kleinen Molkerei zusammen mit den behinderten Bewohnern der Dorfgemeinschaft her.

Zwei Liter Bio-Milch für einen Camembert

Die Bio-Milch stammt von den Kühen, die dort auf dem Hof leben und wird direkt weiterverarbeitet. Für eine Fuhre Camembert benötigt man etwa 350 Liter Milch. Daraus entstehen ungefähr 170 Camemberts, die dann im Hofladen und bei mehreren großen Supermärkten in Unterfranken verkauft werden. "Die Schimmelkultur, die wir verwenden, ist biozertifiziert und kommt aus Frankreich. Wir wollen den Camembert so herstellen wie die Franzosen“, so Vesselin Pusic von der Molkerei.

Vorreiter für Bio-Landwirtschaft

Neben dem Weichkäse stellt die Molkerei auch Frischkäse, Quark und Joghurt her – und füllt Milch ab. "Hohenroth ist ein Vorreiter was biologische Landwirtschaft angeht. Schon seit Jahren sind wir ein Demeter-Betrieb und halten strenge biologische Richtlinien ein“, so Pusic. Der Molkereifachmann arbeitet mit einem Team von zehn Menschen mit Behinderung. "Wir profitieren voneinander. Wir haben motivierte Mitarbeiter in der Molkerei – und die Betreuten haben eine Aufgabe. Bei der Arbeit stehen der Spaß und die Gemeinschaft im Mittelpunkt“, so Pusic.