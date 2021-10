Auszeichnung für Schweinfurter Bauunternehmen Glöckle

Die geschäftsführende Gesellschafterin Carolin Glöckle hat die offizielle Auszeichnung mit dem begehrten weißen Porzellanlöwen bekommen. Damit gehört das Schweinfurter Bauunternehmen nun in die Liste "Bayerns Best 50". Das hat das Unternehmen Glöckle mitgeteilt. Der Bayerische Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (FW) hat in München den Preis an Carolin Glöckle überreicht.

Ehrung für wachstumsstarke Unternehmen

"Wir fühlen uns sehr geehrt", sagt die Geschäftsführerin und fährt fort: "Die Auszeichnung bestätigt die Qualität unserer Leistungen und unseren Führungsstil und motiviert uns zugleich." Mit der Auszeichnung "Bayerns Best 50" werden jedes Jahr inhabergeführte Unternehmen geehrt, die sich als besonders wachstumsstark erwiesen haben und innerhalb der letzten fünf Jahre die Zahl ihrer Mitarbeitenden und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten.

Im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums werden die Preisträger von einer Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft als unabhängigem Juror nach Kriterien untersucht. Dabei geht es zum Beispiel um nachhaltige Geschäftspolitik, solide Unternehmensfinanzierung, verlässliche und klare Personalpolitik, Tradition und soziales Engagement oder Digitalisierung.

Vom kleinen Handwerksbetrieb zur Unternehmensgruppe

Von einem kleinen Schweinfurter Handwerksbetrieb mit Zimmerei und Sägewerk hat sich die Unternehmensgruppe Glöckle seit der Gründung im Jahr 1908 zu einem erfolgreichen mittelständischen Komplettanbieter im Baubereich entwickelt. Mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden erwirtschaftet die in vierter Generation von Carolin Glöckle geführte Unternehmensgruppe einen Jahresumsatz von etwa 170 Millionen Euro. Die Unternehmensgruppe Glöckle steigerte in den letzten fünf Jahren den Umsatz um 45 Prozent und konnte insgesamt etwa 80 neue Arbeitsplätze schaffen.

Geschäftsführerin bedankt sich bei Mitarbeitern

Glöckle beschreibt, dass sie mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmensgruppe äußerst zufrieden ist. Ihr sei aber auch bewusst, dass das den hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken ist. "Unser Team und die Fähigkeiten eines jeden Einzelnen sind unser wertvollstes Gut", so Carolin Glöckle.