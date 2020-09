Auszeichnung für Regensburger Flüchtlingshilfe CampusAsyl

Die Stiftung Bildung und Gesellschaft in Berlin hat den Regensburger Verein CampusAsyl mit dem Primus-Preis ausgezeichnet. CampusAsyl unterstützt nach Angaben mit mehreren hundert Freiwilligen in rund 20 Projekten geflüchtete Menschen und deren Integration in die Gesellschaft.

Preis für die individuelle Lernunterstützung von Geflüchteten

Wie die Stiftung mitteilte, bekam der Verein den mit 1.000 Euro dotierten Preis für die individuelle Lernunterstützung von Geflüchteten. In sogenannten Azubi-Tandems würde CampusAsyl Lernpaten für Geflüchtete bereitstellen, die eine Ausbildung absolvieren. Die Azubi-Tandems wirkten praxisorientiert genau da, wo Angebote bislang fehlten, sagte Birgit Ossenkopf, die Geschäftsführerin der Stiftung. Das Projekt sei außerdem eng mit den Berufsschulen vernetzt und könne Geflüchteten somit eine berufliche Perspektive bieten.

Bestes Projekt hat Chance auf 5.000 Euro

Campus-Asyl bereitet laut der Stiftung Ehrenamtliche auf die Unterstützung der Geflüchteten vor. Für die Koordinierung von Begegnungsprojekten zwischen Einheimischen und Geflüchteten ist der Verein nach Angaben der Stiftung derzeit der größte ehrenamtliche Verband in Ostbayern. Die Berliner Stiftung vergibt den Preis jeden Monat an ein Projekt. Damit sollen Initiativen gefördert werden, die konkrete Probleme in der Kita oder Schule vor Ort aufgreifen. Am Ende des Jahres soll aus allen ausgezeichneten Projekten das Beste gewählt und mit 5.000 Euro prämiert werden.