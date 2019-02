Auszeichnung für Hohenburger Fledermaushaus

Die "Große Hufeisennase", eine Fledermaus, ist in Deutschland selten. Nur noch in Hohenburg im Landkreis Amberg-Sulzbach sind die Tiere zu finden. 1992 wurde in einem Haus die letzte sogenannte Wochenstube der "Großen Hufeisennase" mit 83 Tieren entdeckt. Aus dem Haus hat der Landesbund für Vogelschutz seitdem ein Fledermaushaus mit einem Informationszentrum gemacht, das jährlich von tausenden Menschen besucht wird.

Aktuell 184 Fledermäuse

Dort kann man in aller Ruhe dank moderner Technik den Fledermäusen unterm Dach per Kamera zuschauen und ihren Ausflug abends sogar mit Ultraschall-Detektoren hörbar machen und live erleben. Die Zahl der Fledermäuse ist durch den strengen Schutz und das Projekt seit 1992 von 83 auf heute 184 Tiere gestiegen. Auf der Wiese eines Landwirts am Rande von Hohenburg und in einem Wald finden sie auch optimale Nahrungsbedingungen vor: Denn die "Hufis", wie sie Fledermausbetreuer Rudi Leitl bezeichnet, fressen am liebsten Käfer und Insekten, die sich im Kuhdung aufhalten. Damit halten die Fledermäuse einer alten Rinderrasse, die ganzjährig draußen lebt, die Insekten vom Leib.

Weiterer Teil des Projekts ist ein Fledermaus-Wanderweg. Das Projekt ist das erste, das es auch auf einem aktiv genutzten militärischen Übungsplatz gibt, denn direkt an die Gemeinde Hohenburg grenzt der Truppenübungsplatz Hohenfels, den die Fledermäuse auch als Lebensraum und zur Nahrungssuche nutzen.

"Ausgezeichnetes UN-Dekade-Projekt"

Den Erhalt und Stärkung der Fledermauspopulation zeichnet der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Freitag Vormittag aus - als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Die Dekade dauert noch bis zum Jahr 2020 und soll zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Der Titel "Ausgezeichnetes UN-Dekade-Projekt" darf nun zwei Jahre getragen werden, dann muss man sich neu darum bewerben. Finanzielle Unterstützung ist damit nicht verbunden. Die kommt auch weiterhin zum Großteil von der EU und dem Freistaat Bayern.