Auszeichnung für Fledermaus-Freunde im Raum Aschaffenburg

Urkundenträger

Die Urkunde und Plakette erhalten deshalb nicht nur Personen, die ein Fledermausquartier neu geschaffen haben, sondern auch Personen, die bereits bestehende Quartiere erhalten haben. In Glattbach etwa haben Hauseigentümer ein Quartier der Zwergfledermaus in einem Rollokasten erhalten - bei einem Haus-Umbau in Alzenau retteten die Eigentümer ein Wochenstubenquartier der Breitflügelfledermaus.