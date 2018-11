Auszeichnung für Eußenheim und Fränkischen Grabfeldgau

Stärkung des Heimatgefühls

Mit einer Geldprämie von 6.000 Euro wurde die integrierte ländliche Entwicklung im "Fränkischen Grabfeldgau" gewürdigt. Zu der kommunalen Allianz gehören: Aubstadt, Bad Königshofen im Grabfeld, Großbardorf, Großeibstadt, Herbstadt, Höchheim, Saal an der Saale, Sulzdorf an der Lederhecke, Sulzfeld, und Trappstadt. Der Zusammenschluss der Kommunen wurde für die "regionale Baukultur, das Bewahren der Identität und das Stärken des Heimatgefühls" geehrt. Die Gemeinden haben sich schon vor zwölf Jahren zur Allianz zusammengeschlossen und sind auch eine von drei Ökomodell-Regionen in Unterfranken.