Auszeichnung: European Bee Award für "Veitshöchheimer Hanfmix"

Das Projekt "Veitshöchheimer Hanfmix" ist am Dienstagabend in Brüssel mit dem Bienen-Preis des Europäischen Parlaments, dem "European Bee Award" ausgezeichnet worden. Wie das Landwirtschaftsministerium in München mitteilt, wurde die bienenfreundliche Saatmischung von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim entwickelt.

Jahrelange Forschungsarbeit

"Die Auszeichnung aus Brüssel freut uns sehr. Denn sie honoriert auch die großen Leistungen des Freistaats zum Schutz der Insekten auf unseren Fluren. Sie zeigt eindrucksvoll: Wir in Bayern können beides, Bienenschutz und landwirtschaftliche Produktion. Mit unserer erfolgreichen Forschung und mit Innovationen unterstützen wir den Weg in eine zukunftsfähige Landwirtschaft“, sagt Hubert Bittlmayer, der Amtschef des bayerischen Agrarministeriums. Ein interdisziplinäres Team der LWG hat den "Veitshöchheimer Hanfmix" in jahrelanger, geduldiger Forschungsarbeit entwickelt. Die Mischung aus 30 ein- und mehrjährigen Pflanzenarten blüht abwechselnd den ganzen Sommer über und liefert über Biogasanlagen erneuer- und speicherbare Energie aus Wildpflanzen.

Mischung auch betriebswirtschaftlich attraktiv

Mittlerweile wird die Mischung in vielen bayerischen Ackerbauregionen erfolgreich angebaut und trägt erheblich zur Artenvielfalt bei. Die Förderung über das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm sorgt dafür, dass die Mischung auch betriebswirtschaftlich attraktiv ist. Nach Aussage des Ministeriums liegen die Vorteile für die Natur und die Betriebe auf der Hand: Die Agro-Biodiversität wird mit der Mischung erheblich gestärkt, sie bietet den Insekten Nahrung, schützt vor Erosion und verschafft auch im Winter dem Niederwild Deckung und Nahrung.

Mischung reduziert die Nitratwerte im Boden

Zwar ist die Ausbeute an Methan in der Biogas-Anlage im Vergleich zum Mais geringer, doch benötigt der Mix außer Düngung und Ernte keine weiteren Arbeitseinsätze und liefert auch in trockenen Jahren stabile Erträge. Im betriebswirtschaftlichen Ergebnis kommt er daher an eine Maisfruchtfolge heran. Zudem trägt die Blühmischung zur Reduzierung der Nitratwerte im Boden bei, wodurch sie sich besonders für die Sanierung von nitratbelasteten Böden und den Anbau in Wasserschutzgebieten empfiehlt.

💡 Was ist der "Veitshöchheimer Hanfmix":

Entwickelt wurde der "Veitshöchheimer Hanfmix" von Wissenschaftlern der bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.

Er besteht aus 30 verschiedenen Wild- und Kulturpflanzenarten und soll den CO2-Ausstoß reduzieren und die Biodiversität in der Landschaft fördern.

Mitarbeiter des Bund Naturschutz erzählten von den ersten Erfolgen: Demnach wurden auf Hanfmix-Wiesen in Franken bereits Wildbienen- und Vogelarten gezählt, die sonst kaum noch vorkommen.