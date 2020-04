Ausweitung der Notbetreuung in Nürnberger Kitas

In ganz Bayern wird ab Montag (27.04.20) die Notbetreuung für Kinder ausgeweitet. Die neuen Regelungen gelten demnach für alleinerziehende Eltern, sowie für Paare, wenn ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur oder im systemrelevanten Bereich arbeitet. Das Jugendamt der Stadt Nürnberg bittet alle betroffenen Eltern darum, so schnell wie möglich Kontakt mit ihrer Kindertageseinrichtung aufzunehmen und ihr Kind für einen Notbetreuungs-Platz anzumelden, heißt es weiter.

Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich

Wegen der erweiterten Notbetreuung erwartet das Amt ab sofoert deutlich mehr Kinder in den Einrichtungen, wodurch potentiell auch das Infektionsrisiko steigen kann. Daher bittet das Jugendamt die Eltern, die Entscheidung zum Nutzen der Notbetreuung sorgfältig abzuwägen. In jedem Fall ist eine Bestätigung des Arbeitgebers über die Tätigkeit des Elternteils in der kritischen Infrastruktur vorzulegen. Zusätzlich die Erklärung, dass die Eltern aufgrund beruflicher Notwendigkeiten, das Kind nicht betreuen können.

Kitas prüfen jeden Fall

Die Kitas prüfen in jedem Einzelfall, ob die Voraussetzungen eingehalten werden, heißt es in der Mitteilung. In den Nürnberger Kitas kamen laut Angaben der Stadt vor einer Woche 1.175 Kinder zur Notbetreuung. Insgesamt gibt es in Nürnberg knapp 29.000 Kita-Plätze.