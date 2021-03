Ausweg Frauenhaus - und dann? Zurück zum gewalttätigen Partner?

Frauen, die sich vor der Gewalt ihres Partners ins Frauenhaus retten, können dort nur ein halbes Jahr bleiben. Dann brauchen andere Frauen den Platz. Statistiken zeigen, dass jede fünfte Frau zu ihrem gewalttätigen Partner zurückkehrt – weil sie schlicht keine neue Wohnung findet. Genau da setzt nun das Projekt "Second Stage" vom Sozialministerium an. Es begleitet Frauen im ersten Jahr nach dem Frauenhaus - beim Weg ins neue Leben.

Schläge und Selbstmorddrohungen

Eine junge Mutter spielt mit ihrer Tochter in der neuen Wohnung. Friedlich. Für die beiden nicht selbstverständlich. Denn: Daniela musste mit ihrer wenigen Monate alten Tochter fliehen – vor dem eigenen, gewalttätigen Mann. "Zuerst war da die flache Hand" erinnert sie sich. Doch beim nächsten Mal wurde sie am Hals gepackt dann wurde es immer schlimmer. Zur physischen kam die psychische Gewalt: "Wenn ich ihn verlassen wollte, schickte er mir Bilder, wo er sich die Pulsadern aufschneidet. Er sagte, wenn ich nicht zurückkomme, bringt er sich um."

Das Glück der eigenen Wohnung

Irgendwann floh Daniela, die in Wirklichkeit anders heißt, und suchte Schutz im Frauenhaus des Sozialdienstes katholischer Frauen im Landkreis München. Und sie hatte Glück: Von dort aus ging es nicht zurück zum gewalttätigen Mann, sondern in die eigene Wohnung. Möglich macht das das "Second Stage"-Projekt des Sozialministeriums. Die Frauenhausbetreuerinnen halfen Daniela, eine eigene Wohnung zu finden. Vor wenigen Tagen erst zogen sie und ihre Tochter ein. Die Freude ist ihr anzusehen: "Ich versuche alles so zu richten, wie ich es mag. Für mich ist jetzt alles besonders. Wenn man das erste mal die Sicherheit hat und dieses Gefühl Heim – dann bedeutet jede Kleinigkeit viel."

Endlich Ruhe für die Kinder

Cornelia Trejtnar leitet das Frauenhaus des Sozialdienstes katholischer Frauen im Landkreis München und ist damit auch verantwortlich für die hauseigene Umsetzung des Second Stage Projekts. Den Schwerpunkt legte sie von Anfang an auf passenden Wohnraum: "Es war wichtig, dass wenn die Kinder mit der Mutter aus dem Frauenhaus ausziehen, dass sie dann ankommen können und nicht nochmal wechseln müssen." Nur so könnten die Kinder "auch endlich mal ankommen und zur Ruhe kommen", fasst Trejtnar zusammen. Im ersten Jahr ist die offizielle Mieterin noch das Frauenhaus – am Ende des Jahres wird die Wohnung dann ganz offiziell auf Daniela überschrieben.

"Wie eine gute Freundin"

Eine feste, eigene Wohnung, davon träumt aktuell auch Rosi. Nach über drei Jahrzehnten gewaltvoller Ehe floh sie schließlich ins Frauenhaus. Auch ihr hilft das Second Stage Projekt beim Schritt ins neue Leben. Aktuell wohnt Rosi in einer WG, die das Frauenhaus angemietet hat. Die nächsten Monate unterstützen die Frauenhaus-Pädagoginnen Rosi intensiv dabei, eine eigene Wohnung zu finden, Wichtiges mit dem Anwalt zu regeln. Und sie kommen vorbei, wenn an manchen Tagen alles nur noch düster scheint. Das schätzt Rosi sehr. Auch sie will nicht ihren echten Namen im Internet lesen. Von ihrer Betreuerin schwärmt sie: "Das ist sehr familiär. Wie eine gute Freundin. Wo man sagt: Diese Frau versteht dich. Und man kann mit jedem Problem kommen. Und das ist sehr wichtig."

Der Willen, ein neues Leben aufzubauen

Die Frauenhaus-Leiterin, Cornelia Trejtnar, hofft, dass das Second Stage Projekt nicht einfach Ende des Jahres ausläuft. Sondern es in irgendeiner Form weitergeführt werden kann. "Die Frauen, die den Weg geschafft haben, haben unheimlich viel Mut und unheimlich viel Willen, sich ein neues Leben aufzubauen. Und wir sehen uns in der Rolle, sie dabei zu unterstützen bei allen Themen die auftreten."

In Bayern gibt es 15 Second Stage Modellprojekte, ein Drittel davon in Oberbayern. Vom Sozialministerium heißt es: die Zwischenbilanz sei bislang positiv. Das Projekt läuft offiziell bis Ende des Jahres.