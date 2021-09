Ausverkauf im Nürnberger Volksbad

Vor der Sanierung des Nürnberger Volksbades muss nun alles raus was nicht niet- und nagelfest ist, sagte Christian Pröbius von der Stadt dem Bayerischen Rundfunk . Vom 14. bis 17. Oktober 2021 gibt es letzte Führungen durch das Volksbad. Die Führung kostet für Erwachsene 5 Euro und dauert etwa zwei Stunden.

Shoppen dürfen nur Teilnehmer einer Führung

Im Anschluss können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in alten „Schätzen“ des Volksbads stöbern und diese käuflich erwerben, etwa alte Schilder, Fliesen, Kleiderhaken oder Türen. Die Führungen können ab sofort auf nuernbergbad.nuernberg.de gebucht werden. Außerdem soll es an vier Abenden eine Lichtshow im Volksbad geben.

Erlös wird gespendet

Alle Erlöse der „Bis bald, Volksbad!“-Tage kommen einem sozialen Zweck im Bereich des Schwimmens und Schwimmen-Lernens zugute, teilt die Pressestelle der Stadt Nürnberg mit. Am Sonntag den 17. Oktober wird das Bad dann für die Öffentlichkeit abgesperrt. Denn dann beginnen die Bauarbeiten. Es sei nun an der Zeit, sich vom alten Volksbad in der bisherigen Form zu verabschieden, bis es Ende 2024 wieder in altem Charme und mit zeitgemäßer Technik zum Baden einlädt, heißt es weiter.

Drei Schwimmhallen plus Sauna und Wellnesbereich

In dem sanierten Volksbad soll es drei Schwimmhallen geben, mit Sauna und Wellnessbereich. 56 Millionen Euro sollen die Sanierung und der Umbau kosten. Rund 30 Millionen Euro muss dabei die Stadt Nürnberg aus eigener Kasse zahlen. Fast 30 Jahre wurde das Volksbad nicht mehr als Hallenbad genutzt.