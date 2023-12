Australischer Gast-Schüler trifft Christkind

"Das Nürnberger Christkind ist nicht nur schön, sondern auch sehr freundlich", sagt Jaxon White. Der Gast-Schüler aus Australien hatte nämlich die Gelegenheit, es auf dem Nürnberger Hauptmarkt persönlich zu treffen. Hier verteilt das Christkind an den Nachmittagen im Advent Süßigkeiten an die Kinder, begleitet von zwei Engeln. So konnte Jaxon direkt mit ihm sprechen.

Wie das goldene Engelsgewand aussieht, die Perücke, die Krone, das wusste der 16-Jährige schon lange vorher. "An meiner Schule in Adelaide sollte jeder ein Fest aus Deutschland vorstellen, ich habe mir dann den Christkindlesmarkt ausgesucht." Das Christkind, alias Nelli Lunkenheimer, war überrascht, wie fließend Jaxon Deutsch spricht. Und dann verriet es ihm noch ein Geheimnis: Australien würde es auch gerne mal besuchen, dort war es noch nie.

Australien: Weihnachtsmann in Badehose

Daheim in Australien ist gerade Hochsommer, im Dezember hat es 35 Grad im Schatten. Zuhause bekommt Jaxon seine Geschenke traditionell am Morgen des 25. Dezembers vom Weihnachtsmann. Der trägt manchmal eine Badehose und kommt auf dem Surfbrett.

Auch seine Familie hat feste Bräuche zu Weihnachten. Gemeinsam mit seinen zwei Brüdern und seinen Eltern stellt Jaxon bereits Anfang November einen Weihnachtsbaum auf, ganz aus Plastik. Außerdem verschenkt seine Familie selbstgemachte Kirschmarmelade an Freunde und Verwandte, denn im Dezember ist Erntezeit der roten Früchte. Die Weihnachtszeit einmal in Bayern zu erleben, findet Jaxon toll. "Es gibt hier vielmehr Traditionen, wie zum Beispiel den Nikolaus und auch das Christkind."

Weihnachten bei einer bayerischen Gastfamilie

Ein bisschen mulmig ist es Jaxon schon bei dem Gedanken, dieses Jahr Weihnachten in Bayern zu feiern, mehr als 15.500 Kilometer entfernt von seiner Familie. Doch er ist nicht alleine: Der 16-Jährige ist Gast bei einer Familie im oberbayerischen Landkreis Landsberg. Gemeinsam mit seinem Austausch-Partner Leonhard besucht er derzeit die 10. Klasse des Gymnasiums St. Ottilien in der Nähe des Ammersees. Mit seiner Gastfamilie hat er schon viel unternommen, er ist sogar das erste Mal Langlaufen im Schnee gewesen. Noch bis Ende Januar ist Jaxon hier, für insgesamt zwei Monate.

Schüleraustausch des Bayerischen Jugendrings

Diese "Weltreise" hat ihm der Bayerische Jugendring (BJR) ermöglicht. "Wenn Jaxon andere Traditionen und sogar das Christkind kennenlernt, dann entdeckt er kulturelle Vielfalt", sagt Matthias Flakowski, BJR-Referent für Individuellen Schüler:innen-Austausch (ISA). Nicht nur nach Australien, sondern auch nach England, Frankreich, Neuseeland und Südafrika vermittelt der BJR interessierte Jugendliche. Die Schüler-Tandems besuchen sich wechselseitig in den Schulen und nehmen am jeweiligen Familienleben teil. Ein Austauschprogramm, das der BJR bereits seit über 70 Jahren in übertragener Staatsaufgabe des Freistaates Bayern ausübt.

2024 bekommt Jaxon dann Besuch in Adelaide von seinem Freund Leonhard, der mit ihm seine Schule, das Cornerstone College besuchen wird. Erfahrungen, die beide ein Leben lang prägen werden, weit über den Fremdsprachenerwerb hinaus.