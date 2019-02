Ausstoß von Treibhausgasen in Bayern hat zugenommen

Es sei nicht einfach gewesen, überhaupt aktuelle Zahlen von der Staatsregierung zu bekommen, sagt Florian von Brunn, der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Auch jetzt seien die Daten unvollständig, so von Brunn. Mit ein bisschen Rechnen könne man aber folgendes sehen:

"Also gegenüber 2014 hat der Gesamtausstoß an CO2 um fast 6 Millionen Tonnen zugenommen. Eigentlich sollte ja der Ausstoß an Treibhausgasen reduziert werden, das ist ja das, was wir machen müssen, und da ist die Staatsregierung gescheitert." Florian von Brunn, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion

"Mehr öffentlicher Nahverkehr, mehr Güterverkehr auf die Schiene"

Aus den vorgelegten Zahlen geht auch hervor, dass besonders im Verkehr in Bayern in den letzten Jahren mehr CO2 ausgestoßen worden ist. Florian von Brunn fordert daher eine Verkehrswende: Bayern brauche mehr öffentlichen Nahverkehr, gleichzeitig müsse man den Güterverkehr auf die Schiene verlagern, so der SPD-Politiker.

Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern betont in diesem Zusammenhang: Die Zahlen stammen aus einer Zeit, als er noch nicht Minister war.

"Für mich als neuer Minister sind die Rechenmodelle nicht entscheidend, für mich ist der Ausblick entscheidend. Und der Ausblick ist so, dass wir jetzt in den Klimaschutz hineingehen." Thorsten Glauber, Umweltminister

Die Koalition gehe ein Klimaschutzgesetz an, so Glauber. Und wolle außerdem beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr in der Fläche attraktiver machen.