Ausstellungstipp: "Raue Zeiten für wilde Hühner" in Füssen

Die Raufußhühner und ihre Lebensräume sind bedroht, darauf will die Ausstellung "Raue Zeiten für wilde Hühner" im Walderlebniszentrum Ziegelwies in Füssen aufmerksam machen. Mit großformatigen Fotografien, Kurzfilmen, lebensechten Tierpräparaten und einem interaktiven Teil zeigt die Ausstellung, wie Birk-, Auer- Hasel und Schneehuhn in der Natur leben.

Wilde Hühner leben da, wo Menschen sich erholen

Die Tiere sind inzwischen stark bedroht. Sie leben oft in den Bereichen, die für uns Menschen auch attraktiv sind zum Bergsteigen, Skifahren, Tourengehen und Mountainbiken. Mit der Ausstellung, die vom Landesamt für Umwelt und dem Alpinium in Obermaiselstein konzipiert wurde, wollen die Macher die Besucher auf den sensiblen Lebensraum der Tiere aufmerksam machen und sie für den Schutz der Raufußhühner sensibilisieren.

Tieren muss Lebensraum zugestanden werden

"Nur was man kennt, kann man auch schützen", sagt der Gebietsbetreuer für den Ostallgäuer Alpenrand, Tom Hennemann. "Es ist ganz wichtig, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, dass dort draußen auch sensible Tierarten leben und es in unserem eigenen Interesse ist, diesen Tieren den Lebensraum zuzugestehen, den wir uns gerne nehmen", sagt Hennemann. "Da müssen wir versuchen, eine Balance zu finden."

Ausstellung noch bis Ende September in Füssen

Die Ausstellung "Raue Zeiten für wilde Hühner" ist noch bis Ende September im Walderlebniszentrum in Füssen zu sehen. Sie ist täglich von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.