Ausstellung zum Simbacher Jahrtausend-Hochwasser in Burgkirchen

Die Fotoausstellung "Das Jahrtausend-Hochwasser" aus Simbach am Inn ist jetzt in einer durch weitere Exponate ergänzten Version in Burgkirchen an der Alz im Landkreis Altötting zu sehen. Anhand von zahlreichen Dokumenten und Fotos werden die Ereignisse der Flutkatastrophe im niederbayerischen Simbach am Inn vom 1. Juni 2016 veranschaulicht.

Der Tag, an dem alles dunkel wurde

Johann Krichenbauer (FW), erster Bürgermeister von Burgkirchen, sagte am Mittwochabend bei der Eröffnung über den 1. Juni 2016, es sei ein heißer Tag gewesen, an dem es plötzlich ganz dunkel geworden sei. Der Anlass der Ausstellungseröffnung solle nun deutlich machen, welchen Naturgewalten die Menschen ausgesetzt und wie klein wir im Gegensatz dazu sind.

Versicherungen prüfen - keine Soforthilfe mehr

Krichenbauer und die anderen Redner wiesen die Anwesenden außerdem darauf hin, dass es wichtig sei, seine Versicherungen zu überprüfen, da der Freistaat Bayern seit 1. Juli 2019 für Schäden, die durch Hochwasser verursacht und durch eine Versicherung abgedeckt werden hätten können, nichts mehr gebe. Er bezeichnete es als dramatisch, dass Bayern jetzt keine Soforthilfe mehr zahle.

Fotoausstellung: Von Simbach über Braunau bis Burgkirchen

Die Fotoausstellung hing ab Juni 2017 für drei Monate in Simbach. Sie hatte in der kurzen Zeit etwa 5.000 Besucher. Danach war sie ab Herbst für ein paar Monate im benachbarten Braunau in Österreich zu sehen. Richard Findl, Altbürgermeister der Stadt Simbach, stellte die Ausstellung 2016 nach der Flut zusammen. Der Pressefotograf Walter Geiring und Tanja Brodschelm von der Passauer Neuen Presse (PNP) unterstützten ihn dabei - mit Fotos und Texten zur Ausstellung.

Rubriken bei Ausstellung rekonstruieren Flut

Die Fotos und Exponate sind in verschiedene Rubriken aufgeteilt, darunter "Vom Regen zur Flut", "Um Leib und Leben" und "Nur Schutt und Schlamm". Dazu wurden viele Zeitungsberichte aus der Lokalzeitung der PNP aufgehängt. In der Bibliothek hängen außerdem Zeitraffer-Fotos, die zeigen, wie das braune, kalte Wasser in der Wilhelm-Dieß-Straße anstieg. Zur Ausstellung gehören auch einige Exponate, wie etwa zwei verschmutzte Platten-Cover aus dem zerstörten Schallplattenladen vom "Platten-Schos" (Georg Mitterer).

Laut dem Ausstellungsmacher Richard Findl versucht die Ausstellung, die schrecklichen Tage um den 1. Juni vor drei Jahren festzuhalten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu können - denn dafür seien die Probleme und Ereignisse an diesen Tagen zu vielfältig, zu raumgreifend und zu vielschichtig gewesen.

Über 300 Exponate und Fotos

Der ursprünglichen Ausstellung wurden von Wolfgang Landsberger, dem Ausstellungsbeauftragten in Burgkirchen, weitere Exponate hinzugefügt. Darunter Kleidungsstücke aus der Einsatzausrüstung der zahlreichen Helfer aus Burgkirchen, die 2016 in Simbach mitgeholfen haben.

Die Ausstellung mit ihren über 300 Exponaten und Fotos hängt bis 28. Juli im Bürgerzentrum Burgkirchen an der Alz, im Foyer und in der Bibliothek.

Ausstellung für Helfer und Einsatzkräfte

Bei der Flut starben sieben Menschen, der Landkreis Rottal-Inn stand zu einem Drittel unter Wasser und der Schaden belief sich schon am ersten Tag auf rund eine Milliarde Euro. 5.000 Menschen fanden an dem Tag Zuflucht bei Verwandten und in Notunterkünften. Der Mittwoch, der 1. Juni 2016, sei ein schwarzer Tag in der Geschichte der Stadt Simbach am Inn, so Findl. Diese Ausstellung sei auch für die vielen Helfer. Insgesamt haben alleine zwischen dem 1. und 24. Juni 2016 rund 8.600 Einsatzkräfte in Simbach mitgeholfen.