vor etwa einer Stunde

Ausstellung "150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Abensberg"

Was macht eigentlich eine Freiwillige Feuerwehr? Was muss sie leisten? Was bietet sie? Genau diese Fragen beantwortet das Stadtmuseum Abensberg. Mit einer eigenen Ausstellung anlässlich des 150-jährigen Gründungsjubiläums der Freiwilligen Feuerwehr.