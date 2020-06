Ausstellung zeigt Vorgehen der Stasi in Hof

Im Museum Bayerisches Vogtland in Hof ist eine Ausstellung zur Geschichte des DDR-Staatssicherheitsdienstes zu sehen. Unter dem Titel "Feind ist, wer anders denkt", beleuchtet die Ausstellung die Aktivitäten der Stasi in der Region Hof.

Hofer Hauptbahnhof im Visier der Stasi

Rund 400 Stasi-Mitarbeiter waren vor der Wende in Bayern aktiv – natürlich auch in und um Hof. Besonders der Hofer Hauptbahnhof war im Visier der Behörde. Es handelte sich schließlich um einen wichtigen Knotenpunkt im innerdeutschen Eisenbahnverkehr, so Roland Jahn. "Schon seit den 60er-Jahren und bis die Züge in die Freiheit hier ankamen, hat die Stasi immer einen Blick darauf geworfen", sagt der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen.

1.000 Anträge auf Akteneinsicht in Hof

Als 1989 die Botschaftszüge aus Prag in Hof ankamen, berichtete ein Stasi-Mitarbeiter empört vom "widerwärtigen Freudengeheul der ehemaligen DDR-Bürger". Die Ballonflüchtlinge von Naila waren auch nach ihrer Flucht noch Ziel der Stasi: Der DDR-Geheimdienst wollte verhindern, dass sie im Westen Fuß fassen. Allein aus der Stadt Hof hat die Stasi-Unterlagenbehörde inzwischen über 1.000 Anträge auf Akteneinsicht bearbeitet. Geleitet wird die Behörde von Regina Schild, die früher selbst bespitzelt wurde.

Museum zeigt Ausstellung bis 6. September

Die von der Stasi-Unterlagen-Behörde konzipierte und regional angepasste Wanderausstellung ist im Museum Bayerisches Vogtland noch bis zum 6. September zu sehen.