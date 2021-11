Ausstellung zeigt Geschichte der unterfränkischen Synagogen

Unterfranken galt einst als das am dichtesten mit jüdischen Gemeinden besiedelte Gebiet in Bayern. Heute jedoch sind nur noch wenige Synagogen im Ortsbild erkennbar. Nach den Zerstörungen der Nationalsozialisten wurden viele Gebäude abgerissen oder zweckentfremdet.

Ausstellung und Gedenkbände

Unter dem Titel "Mehr als Steine. Synagogen in Unterfranken" zeigen die Staatlichen Archive Bayern alte Baupläne, Gemälde und Fotos. Sie gewähren einen Einblick in die Vielfalt der damaligen Synagogen und der jüdischen Gemeinden in Unterfranken. Die Ausstellung wird durch mehrere Gedenkbände ergänzt.

"Eindrucksvolles Zeugnis jüdischen Glaubens"

Die Ausstellung ist ein Beitrag zum Festjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Zur Eröffnung am Montag (08.11.2021) in der Würzburger Residenz unterstrich Bayerns Kultusstaatssekretärin Anna Stolz die Bedeutung der Botschaft:

"Synagogen sind mehr als bloße Bauwerke. Sie sind Zeugen der jüdischen Kultur und Ausdruck des jüdischen Glaubens überall in der Welt. Die heute eröffnete Ausstellung legt genauso wie die nun veröffentlichten Gedenkbände eindrucksvoll Zeugnis von der Geschichte des jüdischen Glaubens und damit auch der Synagogen in Bayern ab." Kultusstaatsekretärin Anna Stolz

Eröffnungstag "kein Zufall"

Laut Stolz ist der 8. November dabei als Eröffnungstag nicht zufällig gewählt. Am Folgetag, dem 9. November, jährt sich die Reichspogromnacht zum 83. Mal. "Die Zeit hat von diesem Schrecken nichts genommen. Damals wurden an unzähligen Stellen jüdische Menschen drangsaliert, Synagogen verwüstet oder niedergebrannt", betont Stolz. Deshalb hätten Ausstellung und Gedenkbände einen besonderen Wert:

"Sie halten die Erinnerung an die Gewalttaten wach, sie mahnen uns, machen geschichtliche Spuren aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte wieder sichtbar und weisen einen Weg in die Zukunft. Das ist ein ganz wertvoller Beitrag für eine lebendige Erinnerungskultur." Anna Stolz

Exponate aus ganz Bayern

Die Exponate stammen hauptsächlich aus den Beständen des Staatsarchivs Würzburg. Ergänzt wurden sie durch Leihgaben und Reproduktionen aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv, dem Museum für Franken, aber beispielsweise auch den Stadtarchiven Bad Kissingen, Gerolzhofen, Würzburg und Aschaffenburg.

Ausstellung ist bis Ende Januar zu sehen

Die Ausstellung ist vom 9. November 2021 bis zum 28. Januar 2022 im Staatsarchiv Würzburg in der Residenz zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos. Im Anschluss sind weitere Stationen in Franken geplant.