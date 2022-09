Ausstellung zeigt Anfänge und Bau der Würzburger Residenz

Wer als Unterfranke an die Würzburger Residenz denkt, denkt wahrscheinlich an Prunkräume wie den Kaisersaal. Dabei gib es sehr viele Flächen, die keiner kennt. Das Staatsarchiv Würzburg will in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen mit einer neuen Ausstellung nun die Aufmerksamkeit auf die komplette Residenz legen und dabei ihre Entstehungsgeschichte erzählen. Eigentlich war die Ausstellung für das Jubiläumsjahr 2020 geplant, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden.

Grundsteinlegung vor mehr als 300 Jahren

Die Grundsteinlegung am 22. Mai 1720 bildet den Ausgangspunkt der Ausstellung zur Baugeschichte. Auch damals – vor etwa 300 Jahren – sei es auf der Baustelle so laut und wuselig zugegangen wie auch heute noch. Das erzählt Jens Martin, einer der Ausstellungsmacher: "Das war schon ein sehr lebendiger Ort. Weil in dieser frühen Bauphase einfach sehr viel Manpower gebraucht wurde."

In den ersten Monaten waren im Rohbau allein 70 Maurer tätig, so Martin. Nach 24 Jahren war der Rohbau fertig, 1744 wurde Richtfest gefeiert. Die kurze Bauzeit wirke sich auch auf die Optik des Gebäudes aus, erklärt Hannah Hien, eine der Ausstellungsmacherinnen. In vielen anderen Schlössern habe man lange Zeit gebaut und dadurch immer neue Einflüsse stilistischer Art aufgenommen. Die Residenz hingegen habe einen "sehr symmetrischen, einheitlichen Baukörper", so Hannah Hien.

Besseres Verständnis für das ganze Gebäude

Jens Martin und Hannah Hien wollen mit ihrer Ausstellung für ein besseres Verständnis für das Gebäude sorgen. Ihnen war dabei nicht nur die Baugeschichte ein Anliegen: Die Stationen beleuchten die Planung und den Bau der Residenz bis zu ihrer Einweihung. Näher vorgestellt werden auch die am Bau beteiligten Künstler, Architekten und Handwerker.

Ein weiteres Schlaglicht richtet sich auf das höfische Leben in Würzburg nach dem Bezug der Residenz durch den Hofstaat. Betrachtet werden können beispielsweise Portraits der Bauherren und Briefkorrespondenzen – aber auch Stücke aus dem Alltagsleben wie alte Rechnungen von Handwerkern, Speisezettel, alte Lohnzettel, Stoffe oder Berichte von Unfällen auf der Baustelle.

Wieso wurde die Residenz gebaut?

Wieso wurde so ein prunkvolles Gebäude überhaupt gebaut? Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn lebte damals schließlich schon auf der Festung Marienberg. Er war also ein ganz normaler Fürst – doch seine Familie hatte einen besonderen Ruf, wie Jens Martin verrät: Sie waren sehr selbstbewusst: "Die Schönborns waren schon bekannt dafür, dass die genau wussten, was sie wollten. Und, dass sie auch genau bedacht haben, dass was sie tun zum Guten ihrer Familie und ihres Rufs gemacht wurde."

Es sollte also ein prunkvolleres Gebäude sein. Die Grafen von Schönborn waren im Baufieber. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts dominierten sie die geistlichen Fürstentümer am Main und Rhein. "Und dann kam die Idee auf: Ein Fürst lebt eigentlich nicht auf einer mittelalterlichen Burg, sondern der lebt in einem Palast, in der Fläche Versaille – das große Vorbild", erklärt Hannah Hien. Deshalb sollte eine Residenz erbaut werden, die europäischen Maßstäben genügt.

Erste Stadtkarte Würzburgs

Aus dieser Zeit, also vor dem Bau der Residenz, ist heute eine Kopie einer alten Stadtkarte in der Ausstellung zu sehen. Ein Highlight, denn sie ist etwas ganz Besonderes: Es gebe zwar seit dem Mittelalter Stadtansichten, aber dass man wirklich die Stadt Würzburg vermessen hat und wie bei heutigen Stadtplänen maßstabsgetreu gezeichnet hat, war neu. Der Plan wurde 1715 von Balthasar Neumann angefertigt. Berühmt war er damals noch nicht, doch später hat er architektonisch die ganze Stadt geprägt. Die Karte zu erstellen war damals sehr aufwändig. Heute hat sie Risse und Knicke, man sieht ihr ihr Alter deutlich an.

Karten und Pläne mit und von der Residenz gibt es natürlich auch in der Ausstellung. Und bei denen stießen die beiden Ausstellungsmacher zunächst auf ein Rätsel: Auf einem Plan des Kellergeschosses fanden sie neben kleinen und großen Weinfässern auch Symbole: Hier wurden in der Residenz Champignons und Kräuter gezüchtet.

Residenz ist Teil des Weltkulturerbes

Heute werden in der Residenz keine Pilze mehr gezüchtet. Sie hat sich aber vom Wohnort des Fürstbischofs zu einem Museum gewandelt – und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. 300.000 Menschen besuchen sie jährlich.

"Der Fürstbischof zieht in die Stadt" heißt die Ausstellung. Sie findet vom 28. September 2022 bis zum 8. Januar 2023 in der Würzburger Residenz statt und kostet 9 Euro Eintritt. Das Staatsarchiv Würzburg bietet zudem kostenlose Führungen an.