Ausstellung: Wie Wohnungslose auf ihren eigenen Tod blicken

Die meisten Menschen möchten – wenn es einmal so weit ist – bevorzugt daheim sterben, im Kreis ihrer Familie. Das bestätigen auch mehrere Umfragen. Doch wie würde die Antwort ausfallen, würde man sie Obdachlosen und Wohnungslosen stellen? Ein "Zuhause" ist keine Selbstverständlichkeit. Eine Ausstellung im Münchner Kunstpavillon im Alten Botanischen Garten, gestaltet von Wohnungslosen, beschäftigt sich in den nächsten Tagen mit diesem Thema.

Todesangst durch die Obdachlosigkeit

Hermann Arbinger ist obdachlos und weiß, wie schnell es gehen kann. "Bei mir war es eine Mischung aus Alkoholkonsum, der sich gesteigert hat, und einer Herzkrankheit, sodass ich meinen Job nicht mehr machen konnte. Ich hab gekündigt – das war der erste Fehler, dann fließt kein Geld mehr, Wohnung weg. Und schon sitzt man auf der Straße."

Seit zwei Jahre lebt Arbinger auf der Straße, nachdem er nicht mehr als Elektroniker arbeiten konnte. Erst in Regensburg, jetzt in München – wegen der besseren Infrastruktur. Zwischenzeitlich schlief er in einem alten Haus, das abgerissen werden sollte. Dort gab es immerhin ein wenig Komfort, trotzdem hatte er auch Angst, gefunden zu werden: "Dass man von Leuten besucht wird, die mit Knüppeln kommen und Obdachlose suchen und verprügeln. Aus dieser Todesangst heraus hab ich beschlossen, in den Wald zu gehen, an die Amper", erzählt er.

Bei Minus 15 Grad im Schlafsack

Als Obdachloser blicke man dem Tod ständig ins Auge, so seine Erfahrung auf der Straße oder in der freien Natur: "Bei minus 15 Grad in einem Schlafsack, der seit Monaten keinen trockenen Raum mehr gesehen hat, dann wacht man auf und kann die Füße nicht mehr bewegen", sagt Arbinger.

Doch er hat die Obdachlosigkeit überwunden. Heute lebt der 56-jährige im Haus an der Knorrstraße, einer Einrichtung der Katholischen Männerfürsorge in München. Hier konnte er sich erholen und neuen Lebensmut fassen: Im hauseigenen Werksladen hat er die Leidenschaft zum Malen entdeckt, gestaltet Kästchen oder Holzspielzeug. In einem Video in der Ausstellung im Kunstpavillon erzählt er seine Geschichte.

Wenn man sich den Tod wünscht

Dazu gehört auch sein Verhältnis zum Tod. Früher wünschte er sich an manchen Tagen tot zu sein. Jetzt aber hat er seinen Lebenswillen wieder entdeckt. Wenn es einmal ans Lebensende geht, dann haben wohnungslose Menschen die gleichen Bedürfnisse, wie alle anderen Mensch auch, weiß Heike Beck vom Hospizdienst DaSein. "Wir wollen gehalten sein am Lebensende – in einem vertrauten Umfeld sein, geborgen sein, nähe spüren", so Beck.

Um das zu gewährleisten, arbeiten in München die Wohnungslosenhilfe und der Hospizdienst zusammen. Ärzte und Palliativ-Fachkräfte kommen in die Einrichtungen, wenn ein Mensch krank wird oder im Sterben liegt. Vielen ist es am wichtigsten, nicht alleine sterben zu müssen. "Ich hab von Menschen gehört, dass sie sich noch nie so umsorgt gefühlt haben, wie in dieser letzten Lebensphase", erzählt Beck.

Hospizdienst und Wohnungslosenhilfe arbeiten zusammen

Mit dieser Gewissheit blickt jetzt auch Hermann Arbinger auf sein Leben und in hoffentlich ferner Zukunft auf sein Lebensende. "Ich freu mich, dass wenn ich auf dem Weg dann bin, dass sich dann eine Hand hinstreckt und mich begleitet", sagt er. Seine Geschichte und die von vielen anderen Münchner Wohnungslosen wird in der Ausstellung erzählt.