Ausstellung über Regensburger Erfinder des Metronoms

Die Abkürzung "M.M." auf Notenblättern verdonnert Musiker zum Tempohalten. Die Abkürzung steht für "Mälzels Metronom" – denn er hatte das Metronom, so wie Musiker es heute kennen, erfunden und patentieren lassen.

Der 1772 im Anwesen "Unter den Schwibbögen 7" in Regensburg geborene Mechaniker erfand noch zahlreiche weitere Musikmaschinen und arbeitete dabei mit Größen wie Ludwig van Beethoven zusammen. Die Ausstellung "Mensch Musik Maschine" im Historischen Museum in Regensburg widmet sich jetzt seinem Schaffen.

200 Jahre altes Original ausgestellt

Konzipiert wurde die Ausstellung mit Hilfe von Michael Wackerbauer vom Institut für Musikwissenschaft an der Universität Regensburg. Einem 200 Jahre alten Exemplar von Mälzels bekanntester Erfindung hat er einen prominenten Platz in der Ausstellung gegeben.

Das Metronom steht in einer Vitrine gleich am Anfang der Ausstellung und schimmert grün, es hat die klassische Pyramidenform, die Instrumentalschüler auch heute noch kennen. "Es ist aus Blech und wunderbar verziert mit Löwenfüßen und einer Lilienverzierung an der Spitze und trägt eine goldene Plakette, auf der Mälzel als Erbauer verzeichnet ist", erklärt Wackerbauer.

Idee zum Metronom nur geklaut?

Um das Metronom gab es immer wieder Urheberrechtsstreitigkeiten. Die Idee für den Mechanismus an sich gab es nämlich schon vor Mälzel. Klaute er also einfach nur die Idee eines anderen Tüftlers? Nicht ganz, meinen Experten heute. Denn: Er hat das Gerät erst zur Serienreife gebracht und die Einheit "Schläge pro Minute" eingeführt, die bis heute gilt und so manchen Musikschüler quält.

Mälzel baute Hörrohre für ertaubten Beethoven

Ein weiteres mechanisches Musikinstrument nach Mälzels Bauplan ist das Panharmonikon. Das riesige Gerät konnte ein ganzes Orchester imitieren. Ludwig van Beethoven hat sein Werk "Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria" extra für Mälzels Panharmonikon komponiert.

Und für diese Ehre hat sich Mälzel dann auch gebührend revanchiert. "Mälzel hat im Gegenzug für Beethoven Hörrohre gebaut", sagt Wackerbauer. "Vier Stück davon sind im Beethoven-Haus in Bonn verwahrt und ausgestellt und wir haben das große Glück, dass wir die Replik des Größten davon aus Bonn bekommen haben". Gäste der Ausstellung in Regensburg können also ein Bild davon bekommen, wie der fast taube Beethoven noch versucht hat, seine Gesprächspartner zu verstehen.

Diskussion über Verhältnis von Mensch und Maschine

Mälzel war nicht nur Pionier für mechanische Musikinstrumente. So ging er etwa mit einem Schach-Automaten, auf dem sogar Napoleon gespielt haben soll, auf Tournee und füllte mit sprechenden Puppen ganze Hallen.

Die Ausstellung in Regensburg will den Gästen auch Mälzels Vorreiterrolle in der Diskussion um das Zusammenspiel von Mensch und Maschine zeigen. Denn genau diese Überlegungen stieß Mälzel mit seinen "Robotern" bereits unter seinen Zeitgenossen an.

"Man hat sich damals schon Gedanken über das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine gemacht", sagt Wackerbauer. In einem Zeitungsartikel von damals hatte der Autor, so erzählt es Wackerbauer, seine Leser danach gefragt, wozu man den Menschen dann noch "verbrauchen" könne, wenn Maschinen die Arbeit von Menschen übernehmen. Gedanken, die heute noch hochaktuell sind.

Ausstellung im Historischen Museum läuft bis November

In der Ausstellung in Regensburg werden auch Maschinen gezeigt, die nicht selbst von Mälzel gebaut wurden. Aber: Sie atmen den Geist seiner Pionierarbeit.

Die Ausstellung „Mensch Musik Maschine“ zu Johann Nepomuk Mälzel und den mechanischen Musikinstrumenten im Historischen Museum in Regensburg läuft bis 6. November 2022.