Ausstellung über die vergessene Geschichte des Arbeitersports

Zahlreiche noch aktive Sportvereine haben ihre Wurzeln in dieser Bewegung: im Arbeiter-Turn und Sportbund (ATSB). Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts organisierte die Arbeiterschaft in Deutschland ihren Sportbetrieb noch in einem eigenen Verband. Am Abend wird die Wanderausstellung "Der andere Fußball – 100 Jahre Arbeiterfußball – 125 Jahre Arbeitersport" in der Kulturwerkstatt Auf AEG in Nürnberg eröffnet. Sie erzählt die fast vergessene Geschichte dieser Bewegung, die im Dritten Reich zerschlagen wurde. Für die Präsentation in Franken wurde die Ausstellung extra mit Beispielen aus der Region ergänzt.

Auch Nürnberger Fußballvereine haben ihre Wurzeln im Arbeitersport

In Nürnberg zählt laut Mitteilung der Deutschen Akademie für Fußballkultur zum Beispiel der SV Johannis 07 dazu, dessen Ringer als "Nürnberg Grizzlys" der "Johannis Grizzlys" heute in der Bundesliga um die Deutsche Meisterschaft kämpfen. Im Fußball seien es noch mindestens 15 Vereine, die einst in den Wettbewerben des Arbeiter-Turn und Sportbund (ATSB) Erfolge feierten, heißt es weiter. Mit dem TSV Nürnberg Ost, der mittlerweile in der SpVgg Mögeldorf 2000 ist, stelle die Frankenmetropole sogar den letzten Bundesmeister des ATSB.

1929: Nürnberg als Austragsort des letzten ATSB-Bundesfests

1929 fand in Nürnberg das zweite Arbeiter-Turn- und Sportfest statt, das zugleich das letzte Großereignis im Arbeitersport war. Etwa 120.000 Besucherinnen und Besucher kamen zu den Wettkämpfen, beteiligten sich an Sportprogrammen und den Feierlichkeiten. In einer politisch aufgeheizten und umkämpften Zeit, setzte das Sportfest ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz und damit auch ein politisches Zeichen. 1933 zerschlugen die Nationalsozialisten die Bewegung, die dadurch auch immer mehr in Vergessenheit geriet.

Die Ausstellung erzählt von den großen Sportlerinnen und Sportlern der Bewegung, den Veranstaltungen und den internationalen Beziehungen und von den besonderen Werten, die der ATSB vertrat und die ein wichtiger Grund für die Zerschlagung durch die Nationalsozialisten war.

Von den Nationalsozialisten zerschlagen

Die Präsentation will die Erinnerung an dieses fast vergessene Kapitel deutscher Sportgeschichte wieder aufleben lassen. In Nürnberg ist die Ausstellung auf Einladung der Deutschen Akademie für Fußballkultur zu sehen. Sie wurde zusammengestellt vom "Paderborner Kreis – Arbeiterfußball e.V." und tourt seit 2018 durch Deutschland. Die Präsentation Auf AEG ist dank einer Initiative zahlreicher Engagierter und auf Einladung der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur, dem Fanprojekt Nürnberg, der Kulturwerkstatt Auf AEG, des Kulturbüro Muggenhof sowie dem Lernzentrum "Kopfball“ möglich geworden.

Die Ausstellung läuft bis 2. Februar. Geöffnet ist die Kulturwerkstatt Auf AEG (Fürther Straße 244d): Montag von 9.00 bis17:30 Uhr, Dienstag bis Freitag 9.00 bis 20.00 Uhr. Zur Ausstellung bietet das Lernzentrum zusätzlich ein Begleitprogramm für Schulklassen ab der 9. Jahrgangsstufe an.