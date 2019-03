Ausstellung über Bertolt Brecht beginnt in Augsburg

Der Blick auf Brecht soll mit seinem Verhalten zur Zeit der Räterepublik in Bayern im Frühjahr 1919 zurechtgerückt werden.

"vollens ganz zum Bolschewisten geworden"

In Augsburg habe die Räterepublik ja gerade mal eine Woche gedauert, merkt Professor Jürgen Hillesheim an, der Leiter der städtischen Brecht-Forschungsstätte. Und diese Woche habe Brecht komplett zuhause verbracht, diesen Schluss ließen Brechts Briefe von Anfang April 1919 zu. Seiner hochschwangeren Jugendliebe Paula Banholzer schrieb er, der Vater habe ihn "nicht hinausgelassen"; dabei war Brecht schon 21 und längst ausgezogen. Trotzdem behauptet Brecht im gleichen Brief, er sei nun "vollens ganz zum Bolschewisten geworden".

Kampf zwischen Räterepublik und Demokratie

Briefe, Manuskripte und Erstdrucke von Brechts Stücken sind in der Ausstellung im historischen Cimeliensaal der Staatsbibliothek zu sehen, eingebettet in den Kampf zwischen Räterepublik und Demokratie in Bayern durch zahlreiche Zeitungsoriginale. Wirklich eintauchen kann man in die Zusammenhänge wohl am besten mit einer der halbstündigen Führungen, die bis Ende April montags, mittwochs und freitags angeboten werden.

Revolution bringt nur neue Gewalt

Mehrere Erkenntnisse könne die Ausstellung zu Brecht in der Räterepublik liefern: Zum einen habe Brecht die Revolution nur als "Fortsetzung des Kriegs unter roter Flagge" gegeißelt, so Professor Jürgen Hillesheim. Revolution bringe nur neue Gewalt, neues Leid. Diese Kritik musste er dann in der DDR unter Druck entschärfen. Zum anderen wollte sich die DDR-Kultur Brecht unbedingt als roten Poster-Boy sichern: "Trommeln in der Nacht" wurde umgeschrieben, der Text dann von Brechts Witwe Helene Weigel zur letzt gültigen Fassung erklärt. "Das dokumentiert eine außerordentlich seltene und wichtige marxistisch-leninistische Literaturgeschichtsfälschung", sagt Hillesheim.

Die Ausstellung in der Augsburger Staatsbibliothek in der Schaezlerstraße ist bis zum 26. April zu sehen, Montag bis Freitag zwischen 11 und 16 Uhr.