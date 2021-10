Ausstellung rückt weibliche Comic-Zeichnerinnen in den Fokus

Immer mehr Frauen zeichnen Comics, doch in der Öffentlichkeit sind hauptsächlich männliche Cartoon-Künstler bekannt. Dies will die neue Sonderausstellung im ersten deutschen Comic-Museum, dem Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale, nun ändern.

Feminismus in Comics: Die Rolle weiblicher Zeichnerinnen

Unter dem Titel "Vorbilder*innen – Feminismus in Comic und Illustration" rückt die Ausstellung 30 Comic-Zeichnerinnen aus Europa in den Blickpunkt, darunter Barbara Yelin, Ulli Lust, Lisa Frühbeis, Julie Doucet. Auch das Comic-Künstlerinnen-Kollektiv "Die goldene Discofaust" und die schwedisch-finnische Zeichnerin Tove Jansson, die die "Mumins" erschaffen hat, werden thematisiert. Zu sehen sind Originalzeichnungen und extra für die Ausstellung produzierte Filme.

Sonderausstellung im Erika-Fuchs-Haus geht bis Ende April

Das Comic-Museum will die große Themenbreite der Zeichnerinnen deutlich machen. Biographien über Frauen haben da genauso ihren Platz wie etwa die Auseinandersetzung mit dem Arbeitsalltag oder dem eigenen Körper und der Sexualität. Auffallend ist, dass die bekannte Mangafigur "Sailor Moon" von zahlreichen Zeichnerinnen aufgegriffen wird. "Es sind nicht nur feministische Themen, sondern es geht zum Beispiel auch um das Thema Geld oder Netzwerke", so Kuratorin Katharina Erben.

Die Comic-Übersetzerin hat zusammen mit Sina Schröder und Lilian Pithan im Auftrag des Comic-Salons Erlangen die Wanderausstellung zusammengestellt. Nach Stationen in München und Berlin ist sie nun bis 24. April im Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale zu sehen. Im Juni 2022 wird sie beim 20. Internationalen Comic-Salon Erlangen präsentiert.