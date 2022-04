Ausstellung "Mit Davidstern und Lederhose" in Gunzenhausen

Die interaktive Wanderausstellung "Mit Davidstern und Lederhose – Jüdische G'schichten on Tour" gastiert am heutigen Sonntag in der Berufsschule in Gunzenhausen. Die Europäische Janusz Korczak Akademie (EJKA) aus München hat eigenen Angaben zufolge eine Ausstellung über Jüdisches Leben in Bayern von der Vergangenheit bis zur Gegenwart entwickelt.

Geschichten aus Gunzenhausen

Es würden unbekannte, überraschende, lustige und traurige Geschichten erzählt, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Stadt Gunzenhausen findet ihren Platz in der interaktiven Ausstellung – durch die Geschichte des Hopfenhändlers Salomon Bernhard Bing und dessen Sohn Ignaz. Die Familie unterhielt in der Altmühlstadt einen Kurz- und Manufakturwarengroßhandel, bevor sie in Nürnberg einen Konzern mit 1.000 Mitarbeitern betrieb.

Schauspieler führen durch die Ausstellung

Außerdem können Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung erfahren, was Albert Einsteins Familie mit dem Oktoberfest zu tun hat. Zwei Schauspieler führen durch die Schau. Deshalb ist eine Anmeldung notwendig. Auf der Internetseite mitdavidsternundlederhose.de können sich Interessierte für die Führungen am heutigen Sonntag anmelden.

Am kommenden Montag haben Schulklassen die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen. "Mit Davidstern und Lederhose" wird vom Bayerischen Sozialministerium im Rahmen der Radikalisierungsprävention gefördert, so die Europäische Janusz Korczak Akademie.