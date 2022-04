Ausstellung in Schweinfurt: Es geht um die Rettung der Welt

Ottmar Hörl verteilt Plastikfiguren im Innenhof der Schweinfurter Kunsthalle. Durch sie wurde der langjährige Leiter der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste bekannt: einfarbige Puppen, mal kniehoch, mal hüfthoch, Hauptsache viele! Aktuell sind es 60 Stück: Immer Greta Thunberg im Schneidersitz, silbergrau, rund einen halben Meter hoch. Alles wie immer? Keineswegs! Zum ersten Mal überhaupt bildet Ottmar Hörl eine lebende Person der Zeitgeschichte ab. Eine Ausnahme, sagt er.

Greta als Gewissen der Welt

Eine Ausnahme-Erscheinung – das ist Greta für Hörl. Und in dieser Hinsicht einmalig. Wie sie es als Einzelperson geschafft hat, die weltweite Bewegung "Fridays for Future" loszutreten, das nötigt dem Künstler Respekt ab. Dass sie es gar fertiggebracht habe, von Donald Trump ignoriert zu werden, der "jeden Idioten gut fand, sogar den nordkoreanischen Machthaber", macht Greta für Hörl zu einem "großen Menschen".

"Greta steht für die Idee, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen", so Hörl. Dennoch geht es ihm in seiner Installation "Das Gewissen der Welt" nicht darum, Greta Thunberg ein Denkmal zu setzen. Es geht ihm vielmehr um eine "Denkmal-Nach-Situation". Die Idee ist das, was zählt. Und die wiederum kann sich nur durchsetzen, wenn sie sich massenhaft verbreitet. Deshalb stehen da 60 Gretas. Denn, so Hörl, "wenn ihre Botschaft sich nicht durch die Medien weltweit verbreitet hätte, würde sie heute noch allein vor ihrer Schule hocken".

Rede an die Menschheit

"Serielle Kunst ist Teil meiner DNA. Ich kann gar nicht anders!" – dieser künstlerische Ansatz Hörls findet sich auch in den angrenzenden Ausstellungsräumen wieder. Der Besucher betritt zunächst eine Tempelhalle: geformt aus 24 Säulen. Aus Wellpappe mit quadratischem Grundriss recken sie sich auf einfachen Holzpodesten stehend zur Decke. Sie bilden den feierlichen Rahmen für die Verkündung der "Rede an die Menschheit". Wieder so ein großes Wort!

305 Bände umfasst die Rede inzwischen. Vor zehn Jahren seien es noch 32 gewesen, sagt Hörl. Einige finden sich zwischen den Säulen einzeln auf Buchständern verteilt, die meisten als Aktenordner in Karussellschränken gestapelt. "Die serielle Idee ist für mich der Garant eines demokratischen, friedlichen Prozesses. Sie können das nicht mehr verschweigen…", so Hörl.

Die Lösung für die Probleme der Menschheit? Fehlanzeige! Die Ordner enthalten nur leere Seiten, die Bücher sind zugeschraubt. "Ich wollte jetzt nicht so tun, als hätte ich einen Plan, was in dieser Rede an die Menschheit stehen müsste", gesteht Hörl, "sondern ich weiß, wir müssten eine Rede an die Menschheit halten, dass die sich endlich zusammenreißen und sagen, 'okay, wir haben jetzt wirklich ein Problem'. Und da müssten wir endlich gemeinsam dran arbeiten".

Auf zu neuen Welten…

Deshalb macht Ottmar Hörl im dritten und letzten Abschnitt von "Plan B" den Vorschlag, auszuwandern. Die "Neue Heimat" befindet sich allerdings Millionen Lichtjahre entfernt. Die Menschheit tummelt sich in Astronauten-Anzügen um ihre futuristischen Flugtaxis. Dazu hat Hörl handelsübliche schwarze Kunststoff-Zisternen auf Fahrradständern befestigt, um den irrwitzigen Einfall auf die Spitze zu treiben: "Wenn wir unseren eigenen Planeten versaut haben, nehmen wir eben den nächsten …".

Um wieder festen Halt auf dem Boden der Tatsachen zu finden, braucht es zuweilen einen kleinen Umweg in die unendlichen Weiten des Weltraums oder der Kunst. Die Ausstellung "Ottmar Hörl – Plan B" ermöglicht so einen Ausflug noch bis 26. Juni in der Kunsthalle Schweinfurt.