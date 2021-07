"Im Fadenkreuz des rechten Terrors" - Ausstellung in Nürnberg

In einer Ausstellung zeigt das Recherchenetzwerk Correctiv gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk und den Nürnberger Nachrichten wie Menschen von Neonazis bedroht werden. Denn auch fast zehn Jahre nach dem Auffliegen der rechtsextremen Terrorgruppe NSU stellen Rechte Menschen nach, die sie zum Teil sogar auf Feindeslisten führen. Die Ausstellung macht zweimal Station in Bayern.

Morde gehen auch nach dem NSU weiter

Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und die Anschläge von Halle und Hanau sind Beispiele rechtsextremer Taten, die sich in die öffentliche Wahrnehmung eingebrannt haben. Für Verunsicherung haben über lange Zeit Drohmails eines tatverdächtigen Mannes aus Berlin gesorgt, der Politiker, Rechtsanwältinnen und andere, die sich offen gegen Rechtsextremismus äußern, mit der Unterschrift "NSU 2.0" grüßte. In München muss sich zurzeit eine Frau aus mutmaßlich rechtsextremen Kreisen vor Gericht verantworten, die im Raum Nürnberg per Brief Morddrohungen mit beiliegender Patronenhülse verschickt haben soll.

Große Bandbreite von Bedrohungen durch Neonazis

Die Bandbreite der Aktionen von Neonazis gegen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft ist groß. Viele Fälle kommen meist nicht an die Öffentlichkeit oder bleiben nur eine Polizeimeldung in der Lokalpresse. Etwa, wenn Menschen von Rechten bedrängt, verhöhnt oder ausgespäht werden. Oder wenn sie nahe ihres Wohnhauses unmissverständliche Graffiti-Botschaften vorfinden, ihr Auto demoliert wird oder sie etwas wirr wirkende, aber aggressiv und bedrohlich formulierte E-Mails erhalten.

Menschen aus der Mitte der Gesellschaft im Fadenkreuz

Die Ausstellung zeigt auf Stellwänden große Fotos von Menschen aus Deutschland, die von Rechten bedroht wurden oder werden. Zum Projekt, das federführend vom Berliner Recherchenetzwerk Correctiv auf die Beine gestellt wurde, gehören auch eine Buchveröffentlichung und eine Website. Darin werden die Hintergründe und das Vorgehen der Täterinnen und Täter näher beschrieben.

Ausstellung kommt im September nach Bayern

Bereits seit Ende Juni ist die Ausstellung auf Deutschlandtour. Sie kommt in jene Städte, in denen die NSU-Terroristen zwischen 2000 und 2007 neun Migranten und eine Polizistin ermordet hatten. Vom 7. bis 10. September ist die Ausstellung in Nürnberg zu sehen – coronagerecht und unter freiem Himmel mit Unterstützung der Stadt auf dem Willy-Brandt-Platz. Danach zieht sie weiter nach München, wo sie vom 14. bis 17. September Station macht.

Der Eintritt ist überall kostenfrei. Ab dem Spätsommer soll das Begleitbuch zur Ausstellung käuflich erhältlich sein. Zu den Medienpartnern gehört unter anderem der BR-Radiosender Bayern 2.