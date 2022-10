Wenn ein Riss durchs Dorf geht - Ausstellung in Mödlareuth

Mehr als 1.000 Menschen haben am Tag der Deutschen Einheit das Dorf Mödlareuth, direkt an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, besucht. Bei einem Spaziergang durch das Dorf und die ehemaligen Grenzanlagen, die zum Teil noch erhalten sind, konnten Besucher erfahren was die Teilung des kleinen Dorfes damals bedeutete. Wo mittlerweile Kinder auf einen alten Panzer klettern und ein Stück Mauer mitten im Ort steht, waren früher Familien und Freunde in dem 60-Einwohner-Dorf geteilt.

Ausstellung: Erinnerungen an geteiltes Dorf Mödlareuth

Viele Besucher erinnern sich noch an eigene Eindrücke der geteilten deutschen Staaten, gerade hier im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet, mit den Eindrücken in Mödlareuth kommen bei vielen Erinnerungen hoch.

Wie schmerzhaft eine solche Teilung ist, zeigt die aktuelle Sonderausstellung im Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth. Sie ist am Montagmorgen mit einer Live-Video-Schalte nach Südkorea eröffnet worden. Die Region Yeoncheon ist der Partnerlandkreis von Hof und trägt ein ähnliches Schicksal: Die Grenze zwischen Nord- und Südkorea verläuft mitten durch den Landkreis, so wie sie einst durch Mödlareuth verlief. Die Fotoausstellung zeigt die Ursachen der Teilung in Mödlareuth und Yeoncheon und den Alltag der Menschen in den beiden Grenzregionen.

Noch geteilt: Hofs Partnerlandkreis Yeoncheon in Südkorea

"Das ist gerade das Spannende, dass es weltweit eben auch heute noch Orte wie Mödlareuth gibt", so Museumsleiter Robert Lebegern zum BR. Erst sei das Dorf ein Ort der Teilung gewesen, heute herrsche hier wieder Einheit. Aber dies sei nicht selbstverständlich, denn auch heute gebe es weltweit noch Orte mit entsprechender Teilungsgeschichte.

Der Tag der deutschen Einheit sei weiterhin ein wichtiges historisches Datum in Deutschland, auch um ein Stück Demut zu zeigen, dass wir heute in Frieden, Freiheit und Demokratie leben dürfen, so der Museumsleiter weiter. Der Tag der deutschen Einheit sei der besucherstärkste Tag für das bundesweit einzigartige "Deutsch-Deutsche Museum", sagt Robert Lebegern.

CSU hält in Mödlareuth "Deutschlandtag" ab

Traditionell nutzt die CSU den 3. Oktober für ihr sogenanntes Deutschlandfest in Mödlareuth. Hauptredner war dieses Jahr Parteichef Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident betonte, dass der Kontakt zwischen Bayern, Sachsen und Thüringen wieder gestärkt werden müsse.

"Wir sind Nachbarn und mit Nachbarn hält man zusammen, man setzt sich für den anderen ein – so machen wir das auch." Ministerpräsident Markus Söder.

Weiter sagte er, dass er sich über Hass und Wut in Deutschland wundere und sprach sich angesichts der aktuellen Krisen für mehr Dankbarkeit und Demut aus. Zum Tag der deutschen Einheit dankte Söder dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl für Weitsicht und Courage und das Zusammenführen vieler Partner zur staatlichen Einheit.

Er selbst betonte, er habe einen besonderen Bezug zur deutschen Einheit, weil sein Großvater aus Sachsen stammte und er somit selbst zu einem Viertel Sachse sei. Knapp 1.000 Besucher hörten Markus Söder an der CSU-Bühne unter freiem Himmel zu. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und die AfD organisierten Veranstaltungen in Mödlareuth. Bei der AfD waren rund 400 Menschen vor Ort, beim DGB etwa 200.

Kostenlose Führungen im Deutsch-Deutschen Museum

Am Tag der Deutschen Einheit konnten die Besucher kostenlos an Führungen rund um die Grenzanlagen teilnehmen. Der Ausbau und die Umgestaltung Mödlareuths zu einer Art Museumsdorf soll 22 Millionen Euro kosten und bis 2024/2025 fertig sein. Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr 2022, der Außenbereich soll noch in diesem Jahr fertig werden. Danach beginnen die Arbeiten für den Museumsneubau.