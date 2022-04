Ausstellung in Lichtenfels: Schicksale oberfränkischer Juden

Die ehemaligen Synagoge in Lichtenfels ist ein würdiger Ort für die Ausstellung "Da 49, Da 512 – Züge in den Tod". Diese berichtet von Lebensschicksalen oberfränkischer Jüdinnen und Juden aus den Landkreisen Lichtenfels, Coburg und Kulmbach. Vor 80 Jahren wurden sie nach Polen deportiert. Der Zug der Deutschen Reichsbahn, der am 25. April 1942 am Bahnhof Bamberg losfuhr, trug die Bezeichnung "Da 49". Das "Da" stand für "Deutsche Aussiedler".

Zwei Züge bringen 64 Menschen in den Tod

Im September 1942 fuhr ein weiterer Zug von Franken nach Polen. Auch der Zug "Da 512" brachte Jüdinnen und Juden in Konzentrations- oder Arbeitslager. Insgesamt saßen 64 Menschen in beiden Zügen. Damit sie nicht vergessen werden, hat ein Arbeitskreis aus Ehrenamtlichen und Mitarbeitern der Stadtarchive in Lichtenfels und Kulmbach die Biografien der deportierten und wenig später ermordeten Menschen erforscht.

Schicksalsgeschichten von Juden aus der Region

Manfred Brösamle-Lambrecht, Mitinitiator der Ausstellung und ehemaliger Geschichtslehrer deutet auf Stellwände in der ehemaligen Synagoge in Lichtenfels. Sie zeigen – neben Informationen über die Vernichtungspläne der Nationalsozialisten – hauptsächlich die Schicksale deportierter Jüdinnen und Juden aus Lichtenfels, Altenkunstadt, Burgkunstadt, Hochstadt und Coburg. Auch das Kulmbacher Stadtarchiv ist ein Ausstellungsort: Hier sind neben dem allgemeinen Teil der Ausstellung Schicksale von Deportierten aus Kulmbach zu sehen.

Eine Ausstellung gegen das Vergessen

Das Ziel der Ausstellung sei es, die Menschen aus dem Vergessen zu holen und die Besucherinnen und Besucher zu sensibilisieren, sagte Manfred Brösamle-Lambrecht dem Bayerischen Rundfunk. Ohne die Arbeit und die Zeit der Ehrenamtlichen, wären die Ausstellungen in Lichtenfels und Kulmbach nicht realisierbar gewesen, so Christine Wittenbauer, Stadtarchivarin in Lichtenfels.

Zukunft als Wanderausstellung

Die Ausstellung in der ehemaligen Synagoge Lichtenfels ist bis zum 8. Mai montags bis donnerstags von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr und freitags bis sonntags zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr zu sehen. Im Kulmbacher Stadtarchiv kann sie bis zum 13.05.22 von Montag bis Freitag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr besichtigt werden.

"Da 49, Da 512 – Züge in den Tod" soll anschließend als Wanderausstellung auch in Schulen präsentiert werden, kündigte Stadtarchivarin Christine Wittenbauer an.