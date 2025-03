Erlanger Ausstellung zu Rechtsterrorismus – Betroffene im Fokus

Fälle von Rechtsterrorismus: OEZ-Anschlag und Mord an Lübcke

Das Attentat am Münchner Olympia-Einkaufszentrum oder der Mord an Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke – die Ausstellung zeigt Extremtaten. Es seien die schlimmsten Folgen, die rechtsradikales Gedankengut haben kann, sagt die Leiterin des Stadtmuseums in Erlangen, Brigitte Korn. Dass rechtsterroristische Motive regelmäßig für Schlagzeilen sorgen, bewies zuletzt die geplante Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Auch deshalb sei die Ausstellung in diesen Zeiten besonders wichtig, so Korn. "Wir wollen politische Bildungsarbeit betreiben, weil wir sehen, dass unsere jetzige Gesellschaft viele dieser Gedanken inzwischen schon aufgenommen hat und zum Normalfall hat werden lassen."

"Erinnerungsstücke der Jugendlichen – das macht was mit einem"

"Was ich sehr berührend finde, sind die Objekte, die die Trauer zeigen vom Umfeld und Angehörigen, von Personen der Opfer", sagt beispielsweise Besucherin Annemarie Schorcht. In der Ausstellung ist beispielsweise ein Brief eines 14-Jährigen zu sehen, der bei dem Attentat im Münchner OEZ ermordet worden war. "Liebe Mama und Papa und Bruder. Ich liebe Euch. Ich bin froh, dass ich euch habe", steht auf dem Brief, den der Junge im Grundschulalter – also Jahre vor dem Anschlag – an seine Eltern schrieb. "Die Erinnerungsstücke der Jugendlichen zu sehen: dieses Persönliche, das macht nochmal was mit einem", so die Museumsbesucherin Margit Schönberger.

Ausstellung in Erlangen läuft bis Ende April

Die Ausstellung im Stadtmuseum Erlangen läuft noch bis zum 27. April. Bis dahin werden begleitend Veranstaltungen in der Volkshochschule Erlangen angeboten: In Vorträgen und Diskussionsrunden geht es unter anderem um gesellschaftliche Aufarbeitung solcher Taten oder wie sehr Sinti und Roma im Fadenkreuz rechter Gewalt sind.