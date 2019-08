Ausstellung im Lokschuppen Rosenheim: Saurier eingetroffen

Der Rosenheimer Lokschuppen hat in Venetien in einer Spezialwerkstatt 22 Saurier-Modelle herstellen lassen. Die Spezialisten aus Italien waren beim Transport mit dabei und helfen, die bis zu 12 Meter großen Tiere mit großen Klauen, langen Hälsen und spitzen Zähnen zusammenzubauen.

Wissenschaftler, Paläontologen, Kunsthandwerker und Künstler haben gemeinsam daran gearbeitet. Die Modelle werden nun im neu renovierten Lokschuppen aufgehängt oder aufgestellt. Der Lokschuppen eröffnet mit der Saurier-Ausstellung nach 18 Monaten Umbauzeit im September wieder.

Ausstellungseröffnung am 26. September

Insgesamt wird die Ausstellung 160 Original-Exponate zeigen, dazu 18 Abgüsse und 22 lebensechte Rekonstruktionen von Sauriern. Geschichtlich umfasst die Ausstellung die Erdzeitalter Trias, Jura und Kreide.

Die Ausstellung "Saurier – Giganten der Meere“ ist ab dem 26. September geöffnet.

Nur wenige können Saurier lebensnah nachbauen

Die Modellbauer in Fossalta di Piave gelten als absolute Saurier-Spezialisten weltweit. Sie arbeiten auf wissenschaftlicher Grundlage: Paläontologen bestimmen mithilfe von neuen Erkenntnissen über Fossilienfunde, wie die Tiere genau ausgesehen haben. Ein Illustrator entwirft dann am Computer die 3D-Modelle. Danach fräst ein Roboter die Körper aus Styropor, schließlich kleben die Modellbauer Schicht für Schicht die Oberflächen.

Die Arbeit an einem Saurier dauert manchmal Wochen. Der Aufwand lohnt sich allerdings auch, denn am Ende stehen da Saurier, die nach heutigen Erkenntnissen genauso aussehen wie sie vor rund 100 Millionen Jahren gelebt haben. Auch deshalb haben sich die Rosenheimer für die Modellbauer in Venetien entschieden.

"Die Qualität ist überragend. Es ist alles Handarbeit. Es ist nicht nur schnell irgendwie in Plastik gegossen. Und die Exemplare, die am Ende nach den vielen Arbeitsschritten herauskommen, sind lebensecht. So einem Saurier hätte man vor 50 Millionen Jahren durchaus begegnen können." Peter Miesbeck, Leiter Lokschuppen Rosenheim

Neben den Paläontologen sind auch Biologen mit im Team. Anhand der Skelette, die man gefunden hat, lässt sich relativ genau auch der Körperbau der Saurier bestimmen – also, wie lang und breit sie waren und auch, wie sie sich bewegt haben. Da geht es dann beim Nachbau oft um kleinste Details, wie der Saurier die Vorderpfoten bei der Jagd hielt oder wie ein Spinosaurus auf seinen zwei Füssen lief.