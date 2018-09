Ausstellung auf dem Schiff: MS Wissenschaft legt in Bamberg an

Ein schwimmendes "Science Center mit Exponaten zum Ausprobieren und Mitmachen", das ist die Idee der MS Wissenschaft. Auf dem rund 100 Meter langen Frachtschiff sind wissenschaftliche Inhalte spielerisch und unterhaltsam aufbereitet, so dass die Ausstellung für Erwachsene und Kinder gleichermaßen interessant ist, heißt es von den Veranstaltern. Nun macht das Schiff bis Sonntag Stopp in Bamberg.

Deutschlandweite Tour

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland und Österreich. Insgesamt 34 Stationen steuert das Ausstellungsschiff an. Im Wissenschaftsjahr 2018 befasst sich die Ausstellung auf der MS Wissenschaft mit den "Arbeitswelten der Zukunft".

Wissenschaftlicher Filmabend

Am Freitagabend wird ein Filmabend und eine Diskussion zum Thema "Grundeinkommen – Pro und Contra" zusammen mit zwei Experten angeboten. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr auf der MS Wissenschaft, an der Schleuse Bamberg/Jahnwiese. Einlass ist ab 18.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

In den kommenden Wochen legt die MS Wissenschaft dann in Mittelfranken in Erlangen, Roth und Nürnberg an.