Ausstellung auf AEG: Spezieller Sport der Arbeiterbewegung

Ulrich Matheja und Tuspo Ehrenpräsident Reiner Wagner studieren gemeinsam die Archivschätze des Nürnberger Turn- und Sportvereins. Ein prall gefüllter, signalroter Aktenordner mit zahlreichen Fotos, Urkunden und Dokumenten. Gut einhundert Jahre alt. Mit diesen Stücken bekommt die Wanderausstellung, die die Arbeitersportbewegung in ganz Deutschland beleuchtet, ein klares fränkisches Gesicht.

1933 kam die SA und hat alles "kurz und klein gehauen"

Denn Tuspo wurde ursprünglich als Arbeitersportverein gegründet, damals für Turner. Dass die Stücke überhaupt noch erhalten sind, das ist schon fast ein Wunder, glaubt Ulrich Matheja, einer der Ausstellungsmacher. "Ich würde sagen, das ist fast wie ein sechser im Lotto. Man muss bedenken, 1933 sind die verboten worden, da ist die SA gekommen und hat alles kurz und klein gehauen", berichtet Matheja, Die Menschen, die so etwas aufgehoben haben, die hätten mit einem Bein immer im KZ oder im Gefängnis gestanden.

Von den Nationalsozialisten verfolgt und zerschlagen

1933 gingen die Nationalsozialisten hart gegen die Arbeitersportbewegung vor – als erklärte Feinde der bekennenden Sozialdemokraten oder gar Marxisten. Das weiß auch Tuspo-Ehrenpräsident Reiner Wagner. Umso mehr schätzt der 88jährige seinen längst verstorbenen Vereinskollegen Paul Reuter, der 1933 kurz bevor die SA das übernommen hat, alles mitgenommen und es während der ganzen Nazi-Zeit bei sich zuhause versteckt haben muss. Nach dem Kriegsende 1945 brachte er das alles wieder zurück. Später war Paul Reuter dann Gründer der ersten Handballmannschaft von Tuspo Nürnberg. Für Reuters bewahrte Objekte soll in den nächsten Tagen auch noch eine zusätzliche Vitrine in der Ausstellung aufgestellt werden.

Sportfest 1929 im neuen Nürnberger Stadion

Die Arbeitersportbewegung hatte seit Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche Vereine und Mitglieder in Deutschland, um Leipzig im Osten, im Ruhrgebiet im Westen und auch im Süden in der Arbeiterstadt Nürnberg. Sie organisierte eigene Wettkämpfe, es gab etwa einen eigenen Spielbetrieb für Fußballer außerhalb des DFB. So gewann 1932 der TSV Nürnberg Ost (heute SpVgg Mögeldorf 2000) die deutsche Fußballmeisterschaft des ATSB. Ein weiterer Höhepunkt der Bewegung war das ATSB Bundesfest 1929 in der Frankenmetropole. Ein Großereignis über vier Tage mit 120.000 Aktiven und Zuschauern im damals neuen Stadion.

Provokation gegen die Aufmärsche der Nationalsozialisten

Der Ort war gezielt ausgewählt, erklärt Ulrich Matheja: "Nürnberg war ja eine rote Stadt, die SPD hatte die stärkste Fraktion, es gab natürlich diese völkischen Gruppen, und den Stürmer gab es in Nürnberg. Dass da ein Zeichen gesetzt werden sollte, dass die Arbeiterschaft da ist, und nicht nur mit Worten im Parlament sondern auch auf dem Feld, und auf der Laufbahn, und im Schwimmbad und im sonstigen Sport, und dass die bereit sind, für die Republik einzustehen."

Ausstellung will Geschichte des Arbeitersports aufzeigen

Das Verbot der Arbeitersportler und die Zerschlagung durch die SA 1933 sorgte dafür, dass auch nach 1945 die Vereine eher unpolitisch weitergeführt wurden – auch wenn Tuspo und andere Nachfolgevereine in Nürnberg die alten Sportstätten wieder von der Stadt zurück bekommen haben. Die Ausstellung im Kulturzentrum Auf AEG will zeigen, dass die Arbeitersportbewegung vor 1933 viele Anhänger hatte – und auch in Nürnberg zahlreiche Vereine ihren Ursprung in genau dieser Bewegung hatten.

Dokumente sollen ins Stadtarchiv

Und die seltenen alten Dokumente von Tuspo sollen nach der Ausstellung weiter öffentlich zugänglich sein. Ehrenpräsident Wagner hat da schon einen Plan: "Wir wollen diese gesamten Sachen ins Stadtarchiv geben. Als Leihgabe." Aber das sei man sich noch nicht einig, weil das Stadtarchiv eine Schenkung bevorzugt. Doch das wollen die Tuspo-Verantwortlichen nicht – denn dann haben sie nicht mehr jederzeit Zugriff. Und die Unterlagen sind selten und von hohem historischen Wert.

Ausstellung über lokale Förderer ermöglicht

In Nürnberg ist die Ausstellung auf AEG auf Einladung der Deutschen Akademie für Fußballkultur zu sehen. Sie wurde zusammengestellt vom "Paderborner Kreis – Arbeiterfußball e. V." und tourt seit 2018 durch Deutschland und wird jeweils mit lokalen Gesichtspunkten aktualisiert. Die Präsentation ermöglichen zahlreiche Förderer, das Fanprojekt Nürnberg, die Kulturwerkstatt Auf AEG, das Kulturbüro Muggenhof und das Lernzentrum "Kopfball". Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 2. Februar. Das Lernzentrum bietet zudem ein Begleitprogramm für Schulklassen ab der 9. Jahrgangsstufe an.