Ausstellung: 120 Jahre elektrische Straßenbahn in Augsburg

120 Jahre elektrische Straßenbahn in Augsburg: Zum Jubiläum am 30. September 2018 zeigen die Stadtwerke in der Maximilianstraße zehn historische Tram-Bahnen, die sie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in Augsburg im Einsatz waren. Das älteste Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1898.

Straßenbahnen mit echten Pferdestärken

Vor 1898 wurden die Straßenbahnen von Pferden durch Augsburg gezogen, sie transportierten pro Jahr rund 1,6 Millionen Menschen. Mit der Elektrifizierung stieg die Zahl der Fahrgäste sprunghaft um fast 4 Millionen an. Ende des 19. Jahrhunderts waren in Augsburg bereits rund 40 Triebwagen im Einsatz. Die offenen Straßenbahnen glichen noch sehr einer Pferdewagenbahn, die allerdings schon 28 Menschen transportieren konnte. Sie wurde hauptsächlich zwischen Stadtteilen Oberhausen und Göggingen eingesetzt.

Straßenbahnen mit Heizung gab es so gegen 1902

Die geschlossenen Wagen kamen erst um 1902 auf. Diese Straßenbahnen hatten dann auch schon Heizung, Innen- und Außenbeleuchtung. Heute befördern die modernen Niederflur-Trambahnen der Augsburger Stadtwerke jährlich rund 43 Mio. Fahrgäste. Damit sind sie der zweitgrößte Straßenbahnbetrieb Bayerns.